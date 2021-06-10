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10.06.2021 19:00
Рубрика: В мире

Штурман "Амура" по-прежнему под стражей

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8479)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает, "что японские власти проведут объективное, непредвзятое расследование причин произошедшей трагедии, а весь экипаж и само судно "Амур" будут в ближайшее время возвращены в Россию".

Однако на данный момент третий помощник капитана российского судна "Амур" Павел Добрянский, который находился на вахте в момент столкновения с японским рыболовным судном "Хокко-Мару 8" утром 26 мая, продолжает находиться под стражей в японском городе Момбецу на острове Хоккайдо. В четверг японская прокуратура предъявила ему обвинения в халатности.

Фото: youtube.com
МИД РФ: Надеемся на объективное расследование Японией инцидента с судном "Амур"

В ближайшее время японская сторона должна вынести решение, будет ли Добрянский задержан еще на 20 дней. За этот срок следователям из прокуратуры района Асахикава предстоит решить, продолжать ли данное дело. Судно "Амур" стоит у пирса в порту Момбецу. Его арестовали по требованию капитана "Хокко-Мару 8". Как сообщает издание Hokkaido Shimbun, он рассчитывает, что российская компания - владелец "Амура" предоставит ему гарантии возмещения убытков. Однако, по сведениям издания, которое ссылается на токийскую юридическую фирму, специализирующуюся на морском праве и участвующую в данном деле, ответа от российской стороны до сих пор нет. При этом сотрудники отделения береговой охраны города Момбецу подтвердили РИА Новости информацию, что капитана японской рыболовецкой шхуны также подозревают в халатности и ненадлежащем управлении судном, повлекшим гибель людей.

Напомним, в 6 утра 26 мая в Охотском море в 23 километрах от японского порта Момбецу на Хоккайдо российский краболов "Амур" водоизмещением 662 тонны, направлявшийся с Сахалина в Японию с грузом краба-стригуна и шедший в густом тумане (видимость составляла менее 500 метров), столкнулся с японским рыболовным судном "Хокко-Мару 8" водоизмещением 9,7 тонны, которое занималось ловлей краба.

В результате столкновения японское судно перевернулось, трое из пяти членов экипажа погибли.

В мире Восточная Азия Япония

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