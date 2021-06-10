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10.06.2021 15:29
Рубрика: Власть

Подготовлены поправки о запрете на интервью с убийцами и насильниками

Текст: Татьяна Замахина
Для внесения в Госдуму подготовлен законопроект о запрете на интервью, публичные выступления и ведение аккаунтов в соцсетях для лиц, осужденных за насильственные преступления. Запрет на срок до 70 лет также предлагается в отношении выступлений на собраниях, культурных мероприятиях и т. п. Нельзя будет и публиковать мемуары.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Инициатором поправок в Уголовный кодекс выступил депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Дмитрий Саблин. Запрет он предложил для лиц, осужденных по статьям УК 105-125 и 131-135. Это: убийство, в том числе по неосторожности; доведение до самоубийства; причинение тяжкого вреда здоровью; нелегальные аборты; изнасилование и совращение несовершеннолетних.

Фото: youtube.com/Ксения Собчак
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Кроме того, Саблин разработал смежные поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Он предлагает штрафовать тех, кто платит таким осужденным гонорары и организует им выступления. Или, например, помогает вести аккаунты в соцсетях.

Нарушение повлечет штраф в двукратном размере от суммы выплаченного вознаграждения, но не менее 300 тыс. рублей. Если данное правонарушение было совершено сотрудником СМИ или с использованием служебного положения, то штраф будет умножен на три (не менее 1 млн рублей). Для юридических лиц он составит пятикратную сумму от вознаграждения, но не менее 3 млн рублей. Возможна также приостановка деятельности компании на полгода.

Законопроекты еще предстоит рассмотреть экспертно-консультационному совету "Единой России", это условие для внесения поправок в Госдуму, которую поставило руководство фракции. Документы также направлены для заключения в Минюст.

Автор, которого цитирует ТАСС, заявил, что актуальность таких мер доказало "недавнее интервью маньяка с шуточками и обещанием заняться спасшейся жертвой". В данном случае Саблин имел в виду интервью телеведущей Ксении Собчак с так называемым скопинским маньяком Виктором Моховым.

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин поддержал идею коллеги по палате парламента: по его словам, нельзя позволять тем, кто совершил тяжкие преступления, зарабатывать на их результатах. Нельзя также рекламировать творчество и саму личность преступника, считает депутат.

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