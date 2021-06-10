Посол России заверил в поддержке Беларуси в условиях санкций

Братские отношения между странами Союзного государства, как известно, уже многократно проверены временем. Поэтому нет никаких сомнений в том, что Россия продолжит оказывать поддержку Беларуси, в том числе в случае введения дополнительных санкций со стороны Европейского союза и других стран. Эту позицию подтвердил в четверг посол РФ в Беларуси Евгений Лукьянов, передает БЕЛТА.

"Беларусь мы не бросим", - заверил российский дипломат, пояснив, что в Москве хорошо известна традиционная структура экономики РБ, ориентированная на экспорт, и там понимают, "почему санкции носят точечный характер".

В этой связи Лукьянов пояснил, что внешнеторговые контакты двух стран будут инвентаризированы "с учетом последствий от введенных санкций". Более детальную информацию по конкретным видам товаров, уточнил он, будут определять соответствующие федеральные ведомства России и их белорусские партнеры.

А проиллюстрировать свое отношение к западным санкциям посол решил, сославшись на слова министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, который прямо заявил на одной из встреч с дипломатами: санкции вводятся для того, чтобы они привели к голодным бунтам. "Вот, собственно, вся идеология, логика и вся герменевтика этих санкций", - считает Лукьянов, называя их абсолютно незаконными "по определению международного права и практики".

Он уточнил, что "санкции такого рода против какой-либо страны могут быть применены только по решению Совета Безопасности ООН", - резюмировал российский дипломат.