Пушков оценил настрой Байдена на жесткий разговор с Путиным

США не ищут конфликта с Россией, заявляет президент США Джо Байден, намекая, что конфликт будет следствием позиций и действий Москвы, но не Вашингтона. Однако всем очевидно, что острый конфликт уже налицо, а может стать еще острее. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его словам, Байден всячески дает понять, что он едет для жесткого и нелицеприятного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер намерен "сказать ему то, что я хочу, чтобы он знал". Смысл, по мнению Пушкова, таков: пусть Россия согласится на условия США - и конфликта не будет. Но, если Байден рассчитывает на жесткий монолог, то он заблуждается, подчеркнул сенатор.

Ранее Пушков назвал позерством и большой ошибкой намерение президента США говорить с Россией с позиции силы. В этом случае Байден убедится, что на такой основе продвинуться никуда не получится, и возможность более стабильных отношений будет похоронена.