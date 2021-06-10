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10.06.2021 09:27
Рубрика: Дороги

Движение на Тверской улице в Москве перекроют с пятницы до понедельника

Текст: Ирина Огилько
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В пятницу, 11 июня, начнется ремонт дорожного полотна на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц - от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: iStock
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Дорожное покрытие заменят по бесшовной технологии - "единым ковром" одновременно по всей ширине проезжей части. Автомобильное движение на этом участке с 23.00 11 июня до 05.00 14 июня будет полностью перекрыто. В некоторых прилегающих переулках организуют двустороннее движение за счет ликвидации парковочного пространства.

Напомним, что год назад по технологии "единого ковра" уже заменили дорожное полотно на первом участке Тверской - от Моховой до Настасьинского переулка. Теперь настала очередь второго участка.