ГИБДД выявила почти 100 тысяч нарушений в ходе рейда "Такси"

Почти 100 тысяч нарушений выявила столичная Госавтоинспекция во время рейда "Такси". Рейд проводился с 14 мая по 4 июня этого года.

За это время сотрудниками ГИБДД пресечено более 13 тысяч фактов управления автомобилями с нечитаемыми или нестандартными государственными регистрационными знаками, более 24 тысяч фактов управления автомобилем такси с неисправностями.

Выявлено 779 фактов управления автомобилем такси, не прошедших обязательную процедуру технического осмотра.

За неуплату в установленный срок административного штрафа за ранее совершенное нарушение привлечено к ответственности более 6 тысяч водителей.

Составлено почти 4 тысячи административных материалов за проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора и около 2 тысяч за нарушения правил остановки и стоянки, а также 335 материалов за выезд и движение по полосе встречного движения. Пресечено 270 фактов управления автомобилем такси с признаками опьянения.