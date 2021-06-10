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10.06.2021 10:46
Рубрика: ПДД

ГИБДД выявила почти 100 тысяч нарушений в ходе рейда "Такси"

Текст: Владимир Баршев
Фото: Александр Корольков/ РГ Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: Александр Корольков/ РГ

Почти 100 тысяч нарушений выявила столичная Госавтоинспекция во время рейда "Такси". Рейд проводился с 14 мая по 4 июня этого года.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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За это время сотрудниками ГИБДД пресечено более 13 тысяч фактов управления автомобилями с нечитаемыми или нестандартными государственными регистрационными знаками, более 24 тысяч фактов управления автомобилем такси с неисправностями.

Выявлено 779 фактов управления автомобилем такси, не прошедших обязательную процедуру технического осмотра.

За неуплату в установленный срок административного штрафа за ранее совершенное нарушение привлечено к ответственности более 6 тысяч водителей.

Составлено почти 4 тысячи административных материалов за проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора и около 2 тысяч за нарушения правил остановки и стоянки, а также 335 материалов за выезд и движение по полосе встречного движения. Пресечено 270 фактов управления автомобилем такси с признаками опьянения.

#ПДД