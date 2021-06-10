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10.06.2021 19:08
Рубрика: Авто

С 11 июня по трассе М-11 можно будет ехать со скоростью 130 км/ч

Текст: Евгений Гайва
Скоростной режим на трассе М-11 "Нева" в Московской и Тверской областях с 11 июня повысят со 110 до 130 километров в час, сообщили в госкомпании "Автодор". Автомобилистов о повышении скоростного режима оповестят с помощью табло переменной информации и соответствующих дорожных знаков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

До конца месяца также планируется увеличить разрешенную скорость движения и на участке с 546 по 680 км в Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге. "С учетом участков, где уже действует такой режим, водители легковых автомобилей смогут проехать со скоростью 130 км в час в общей сложности 571 километр дороги М-11", - отметили в "Автодоре".

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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На скоростной магистрали нет пешеходных переходов и пересечений с другими дорогами в одном уровне. Все участки М-11 с 59 км до Санкт-Петербурга полностью освещены. Трасса оборудована элементами системы управления дорожным движением - камерами видеонаблюдения, детекторами транспорта, системой обнаружения инцидентов, метеостанциями.

Сегодня общая протяженность участков дорог в ведении "Автодора" с повышенным скоростным режимом составляет 781 километр, напомнили в госкомпании. На 418 километрах действует скоростной режим в 110 км в час, еще на 363 километрах - 130 км в час. Планируется постепенно увеличивать скоростной лимит на тех участках, где транспортно-эксплуатационные показатели и условия движения отвечают необходимым требованиям.

В регионах Авто Дороги Компании Транспорт Госкомпания "Росавтодор" Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Столица ЦФО Тверская область ЦФО Московская область

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