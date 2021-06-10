В праздники в Москве пройдет ночной рейд по отлову пьяных водителей

О ситуации с дорожно-транспортными происшествиями, совершенными по вине пьяных водителей, в четверг рассказали в столичном управлении ГИБДД. В целом показатели значительно лучше, чем годом ранее. Так, количество ДТП с участием водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, за 5 месяцев 2021 года сократилось на 28,9% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Число погибших в этих авариях людей сократилось на 40 процентов, раненых - на 26%.

Статистические данные предоставили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

Отмечается, что для предотвращения подобного рода ДТП и профилактики пьянства за рулем столичная госавтоинспекция в ночь с воскресенья на понедельник (с 13 на 14 июня) проведет профилактический рейд "нетрезвый водитель". Напомним, предстоящий понедельник является выходным днем.

"Управление ГИБДД по Москве обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, ведущих себя на дороге неадекватно и управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии, - отметили в пресс-службе. - При получении таких сигналов сотрудники ДПС примут все оперативные меры реагирования".

Также УГИБДД по Москве обращается к водителям с убедительной просьбой самим никогда не садиться за руль в нетрезвом состоянии. "Воспользуйтесь услугами такси или общественного транспорта. Дабы не подвергать опасности собственную жизнь и жизни других участников дорожного движения", - заключили в столичной ГАИ.