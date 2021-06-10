В праздники в Москве пройдет ночной рейд по отлову пьяных водителей

Новости

Мишустин прекратил применение меморандума с США об "открытой суше" 20:33
За сутки 30 военнослужащих вылечили от коронавируса 20:32
Сотрудница украинской биолаборатории выкрала флаконы с опасным вирусом 20:22
Блогера Хованского арестовали в Петербурге по делу о терроризме 20:20
Йеменский город Мариб подвергся обстрелу баллистическими ракетами 20:13
В Москве насильник совершил нападение на трех женщин в лесу 19:50
Чиновника Минобрнауки Михаила Шерстобитова арестовали за взятку 19:50
В Петербурге ограничат число посетителей зрелищных мероприятий 19:49
Два мощных взрыва прогремели в йеменском городе Мариб 19:35
Власти Москвы перенесли работы на Тверской из-за непогоды 19:29
Бензин подорожал в 67 регионах 19:10
МИД РФ: НАТО отказалось участвовать в Московской конференции по безопасности 19:01
АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления 18:35
Ударивший Макрона мужчина приговорен к тюремному сроку и штрафу 18:35
На Урале задержали водителя автобуса, насмерть сбившего шесть человек 18:34
16 российских вузов впервые попали в международный рейтинг QS 18:33
В МИД РФ не понимают заявлений Госдепа США о "Северном потоке-2" 18:21
В ФМБА объяснили, когда привитые от COVID-19 могут стать донорами крови 18:04
Спонсорам нежелательных НПО грозят пять лет тюрьмы 17:41
Опубликованы фото и видео кольцеобразного затмения Солнца 17:39
Олег Леонов пойдет в Госдуму как независимый кандидат 17:33
В ВОЗ предрекли распространение индийского штамма COVID-19 в Европе 17:27
Инфекционист объяснил всплески заболеваемости COVID в разных странах 17:16
МИД РФ про санкции ЕС против Минска: "Если хотите омлет, бейте свои яйца" 17:11
Посол России заверил в поддержке Беларуси в условиях санкций 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
10.06.2021 19:02
Рубрика: Авто

В праздники в Москве пройдет ночной рейд по отлову пьяных водителей

Текст: Иван Петров
О ситуации с дорожно-транспортными происшествиями, совершенными по вине пьяных водителей, в четверг рассказали в столичном управлении ГИБДД. В целом показатели значительно лучше, чем годом ранее. Так, количество ДТП с участием водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, за 5 месяцев 2021 года сократилось на 28,9% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Число погибших в этих авариях людей сократилось на 40 процентов, раненых - на 26%.
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Статистические данные предоставили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

Фото: iStock
Госдума ужесточила уголовное наказание за "пьяное вождение"

Отмечается, что для предотвращения подобного рода ДТП и профилактики пьянства за рулем столичная госавтоинспекция в ночь с воскресенья на понедельник (с 13 на 14 июня) проведет профилактический рейд "нетрезвый водитель". Напомним, предстоящий понедельник является выходным днем.

"Управление ГИБДД по Москве обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, ведущих себя на дороге неадекватно и управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии, - отметили в пресс-службе. - При получении таких сигналов сотрудники ДПС примут все оперативные меры реагирования".

Также УГИБДД по Москве обращается к водителям с убедительной просьбой самим никогда не садиться за руль в нетрезвом состоянии. "Воспользуйтесь услугами такси или общественного транспорта. Дабы не подвергать опасности собственную жизнь и жизни других участников дорожного движения", - заключили в столичной ГАИ.

В регионах Авто ПДД Москва ГИБДД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

МИД РФ: НАТО отказалось участвовать в Московской конференции по безопасности
АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления
Песков о решении УЕФА по Украине: Спорт должен быть без политики
Ударивший Макрона мужчина приговорен к тюремному сроку и штрафу
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу