Досрочные выборы губернатора Хабаровского края пройдут 19 сентября

Парламентарии Хабаровского края на внеочередном заседании в четверг утвердили дату досрочных выборов губернатора. Голосование состоится 19 сентября, сообщается на сайте законодательного органа.

Также жителям предстоит выбрать депутата краевой думы. Место освободилось после того, как в январе представитель ЛДПР Петр Емельянов добровольно сдал мандат.

Напомним, бывший губернатор Сергей Фургал указом президента РФ Владимира Путина был отстранен от должности в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Михаил Дегтярев.