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10.06.2021 10:34
Рубрика: Происшествия

Японскую рыболовную шхуну выдворили из РФ после уплаты штрафа

Текст: Вадим Иванский

Японскую шхуну "Эйхо-мару", задержанную сахалинскими пограничниками в конце мая с крабом на борту, отпустили после уплаты крупного штрафа, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Фото: АР
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Пограничники подчеркивают, что во время разбирательства по факту нарушения правил рыболовства в исключительной экономической зоне РФ, вина капитана судна была полностью доказана. Судовладелец и капитан японской шхуны привлечены к административной ответственности по факту правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 8.17 "Нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море требований или условий лицензии" и статьи 18.6 "Нарушение порядка прохождения установленных контрольных пунктов (точек)" Кодекса РФ об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 6 миллионов рублей.

После оплаты с судна сняли административный арест и выдворили его за пределы российских вод в сопровождении корабля береговой охраны пограничников.

Напомним, что судно было обнаружено в исключительной экономической зоне России возле острова Сахалин. Оно не отвечало на запросы российских пограничников и предприняло попытку к бегству. При этом шхуна опасно маневрировала, подвергнув опасности экипаж сторожевого катера. В итоге ее отконвоировали в порт Корсаков.

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