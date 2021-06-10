Как педагог из солнечного Рима стал настоящим сибиряком и гражданином РФ

Живущий вот уже почти девять лет в Красноярске 39-летний итальянец Валерио Дзанетти прославился на всю Россию в декабре прошлого года, когда во время онлайн-встречи президента РФ с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России-2020" попросил у Владимира Путина российское гражданство.

- Я не француз, не актер, я простой итальянский преподаватель, но очень мечтаю стать гражданином России, - обратился к президенту Валерио Дзанетти. - Это тонкий намек. Мое сердце здесь.

Владимир Путин тогда ответил, что намек "тоньше не бывает", и заявил: если сердце Дзанетти в России, то и паспорт должен быть с ним рядом. Так что уже через несколько дней Валерио стал обладателем заветной красной "книжечки". Как поменялась судьба итальянца за прошедшие полгода, узнавала корреспондент "РГ".

Познакомился с русским в 13

Валерио, пригодился вам за эти полгода российский паспорт? Пользуетесь им?

Валерио Дзанетти: Я всегда ношу его с собой, но такой ситуации, когда "если б не паспорт, то я бы пропал", к счастью, еще не случалось. Тем более что и раньше у меня был вид на жительство, который давал почти все те возможности, которые я имею сейчас.

Изменения произошли скорее внутренние - теперь я еще больше считаю себя частью российского общества, гражданином вашей - нет, уже нашей! - страны.

А еще я зарегистрировался на сайте Госуслуг. Это необходимо, чтобы получить прописку и загранпаспорт. Друзья объясняли, что через этот сайт можно записываться и к врачу, но мне пока не требуется, здоровье - железное! Еще регистрация на Госуслугах нужна, чтобы иметь возможность принимать участие в электронном голосовании на выборах. И я обязательно ей воспользуюсь.

Вы говорили, что начали изучать русский язык в 13 лет. Чем он привлек? Возможно, в семье есть русские корни?

Валерио Дзанетти: Нет, русская у меня только душа (смеется). Но с детства почему-то чувствовал тягу к вашей стране, ко всему русскому.

В первый раз я услышал его еще ребенком, когда играл в какую-то компьютерную игру, там по-русски говорил один из персонажей. Конечно, сначала мне, как итальянцу, показалось, что ваш язык довольно жесткий, не напевный, как у нас, но потом я был буквально им очарован. И чем больше изучал, тем больше влюблялся. Он очень точный, в нем есть конкретное слово практически для любого предмета или явления. Это очень живой язык, с огромным количеством неологизмов, он находится в непрерывном развитии, реагирует на малейшее изменение в жизни общества, и я восхищен тем, что практически каждый день узнаю какое-то новое слово, которого раньше вовсе не существовало.

Также я владею испанским на уровне носителя языка - проходил обучение в Мадриде. Параллельно в столице Испании учился русскому, в институте русского языка имени А. С. Пушкина, основанном еще в 1992 году. Там я узнал о русской культуре, российских ценностях, и желание когда-нибудь посетить эту удивительную страну становилось все сильнее. Я был поражен, как много народов ее населяет, какие разные у всех традиции и обычаи…

Я уже работал в Мадриде после магистратуры, преподавал итальянский, когда представилась возможность попасть на стажировку в Россию. О, мой бог! Конечно, я тут же начал собирать чемоданы. Так и оказался в итоге в Красноярске. Первый год преподавал испанский язык в Сибирском федеральном университете, потом перешел на работу в Красноярский педагогический университет имени Астафьева. Сейчас больше занимаюсь частной практикой, обучаю желающих испанскому и итальянскому в языковых школах. Моим подопечным - от 18 до 75 лет.

"Не верьте лживой пропаганде!"

Как отнеслась к отъезду в Сибирь ваша семья?

Валерио Дзанетти: Когда я заявил о своем желании учить русский, родные это одобрили. Но узнав, что я уезжаю в Россию, все мои родственники - мама, папа, сестра, двоюродный брат - пришли в ужас. Друзья тоже были в шоке. В Европе ведь, к сожалению, до сих пор процветает русофобия, для наших СМИ говорить о России что-то плохое, нагнетать обстановку считается, увы, признаком хорошего тона. Поэтому простые итальянцы боятся и не понимают эту прекрасную страну. "Как ты там будешь жить?!" - отговаривали меня все. Так что, обосновавшись здесь, в Красноярске, мне пришлось потратить немало сил и времени, чтобы доказать родным и друзьям, что все совсем не так, как представляют у нас в Италии.

Например?

Валерио Дзанетти: Я брал какую-нибудь статью из итальянской прессы и объяснял, что это ложь, выдумка. Например, когда в 2014 году Евросоюз ввел санкции против России, одна очень авторитетная итальянская газета опубликовала материал, дескать, русские толпами бегут в магазины и сметают все с полок, поскольку скоро рубль упадет так, что вообще ничего не будет стоить. Я специально ходил в супермаркеты, делал видео, как красноярцы спокойно выбирают покупки, полки полны, а ажиотажа нет. И отправлял в Италию: "Видите? То, что вам говорят, вранье, не верьте!"

Сейчас ситуация понемногу меняется. Когда в Европе узнали о замечательной русской вакцине "Спутник-V", мне написали многие друзья с просьбой купить и прислать им этот препарат, представляете? Пришлось объяснять: "Нет, ребята, это так не работает!"

Я сам, когда отправлялся в Россию, боялся совершенно другого - что мой русский окажется недостаточно хорош, и я не смогу общаться с окружающими и полноценно работать. Кстати, так оно и вышло, поначалу я мало что понимал, но постоянная языковая практика сделала свое дело.

В прошлом году, когда я стал волонтером во время пандемии, то уже совершенно спокойно общался и с молодежью, и с пожилыми людьми. Кстати, ваши пенсионеры меня совершенно очаровали. Они никогда не сдаются, несмотря на возраст и болезни, а от разговоров с ними становится так тепло на душе…

400 километров - это рядом

И это, наверное, важно, особенно, когда за окном сибирский мороз?

Валерио Дзанетти: О да! Когда я уезжал из Рима, там был типичный для Италии конец ноября: ночью плюс 3-4, днем плюс 10-11. Я прилетел сначала в Москву, погода в столице была примерно минус 8. Обрадовался: "Не так уж страшна зима в России, можно жить!" Наивный! Долетел до Красноярска, вышел из самолета и не могу вдохнуть воздух - за бортом минус 38!

И вот девять лет прошло, а акклиматизироваться до конца не получается. Когда температура за окном падает ниже минус 10, хочется залезть под одеяло с головой и не вылезать до весны. Хотя снег люблю, в Италии его редко увидишь. Но все зимние виды спорта - лыжи, коньки, сноуборд - не для меня, извините.

А вот летом в Сибири красота! Обожаю ходить в сплав по реке Мана. Вообще здесь прекрасные места, где можно было бы делать замечательный туристический бизнес. Я лично знаю в Европе многих людей, которые мечтают сюда приехать на отдых - за любые деньги.

Еще обожаю русскую еду. Я большой фанат холодца, например. Правда, еще ни разу не делал его сам, но мечтаю научиться. Другой огромный плюс - возможность отведать дичь, другими словами, мясо диких животных - тетерева, косули, оленя. Недавно вот готовил болоньезе с… как это, лосиной? Лососиной? А, вот - с лосятиной. С мясом лося, в общем. Вкус - мммм!

Как сложились сейчас отношения с семьей? В гости к вам не собираются?

Валерио Дзанетти: У меня здесь уже побывал друг, уехал в полном восторге. В этом году жду еще двоих. Вообще-то они хотят побывать на Алтае, но я сказал: "Давайте сначала ко мне, потом на Алтай, это же совсем рядом, каких-то полторы тысячи километров!"

Вот еще, кстати, к чему долго привыкал - как русские оценивают расстояния. Сначала предложения вроде "Поедем на денек в Хакасию на озера, это недалеко, всего 400 километров в одну сторону!" вызывали у меня шок. Ни один итальянец себе такого представить не может. На денек можно съездить за 20 километров, 30, ну 40, но не за 400 же! Потом привык и уже сам так говорю.

Традиционный вопрос о планах на будущее…

Валерио Дзанетти: Сейчас лето, для преподавателя - затишье. Поэтому хочу и имею время продолжать заниматься волонтерской работой. Так что, если кому-то нужна помощь - обращайтесь!

Прямая речь

Юлия Горчакова, координатор по работе со СМИ Общероссийского народного фронта в Красноярском крае:

- Мы с Валерио познакомились в марте 2020-го, когда началась пандемия. Он занимался со студенткой, которая была волонтером и привела его к нам в штаб. Он признался, что и раньше думал помогать здесь в качестве добровольца. В частности, хотел стать волонтером на зимней универсиаде, которая прошла в Красноярске в марте 2019-го. Но не знал, как туда пробиться. За время работы в пандемию он стал нашим любимцем. Все волонтеры очень любили с ним вместе ездить в бригадах. У него была одна фишка: он пел бабушкам песни на итальянском языке, тем самым поднимая им настроение. Старушки на него смотрели, как на инопланетянина. А еще у Валерио забавное произношение. Случалось, он звонил в домофон, представлялся: "Алло, это волонтьери". Его, не понимая, переспрашивали: "Кто-кто?" Валерио повторял: "Волонтьери". Наступала пауза, потом слышалось нерешительное: "И что?" Валерио уточнял: "Вам не нужны волонтеры?" После этого уже говорили: "А, волонтеры, заходите". В общем, жители Красноярска никак не ожидали, что молоко, хлеб и макароны им может доставить из магазина настоящий итальянец.