В Приангарье ограничили массовые мероприятия из-за ситуации с COVID-19

Руководители муниципалитетов Иркутской области получили от главы региона Игоря Кобзева рекомендацию ограничить проведение массовых акций. Речь идет, в частности, о зрелищно-развлекательных и праздничных мероприятиях на улицах, в парках, скверах, у водоемов и на других территориях, информирует сегодня пресс-служба областного правительства.

Губернатор подписал соответствующие изменения в Указ об ограничениях в связи с COVID-19. Отменять культурно-массовые мероприятия власти не планируют.

"Но перенести их нужно. Это необходимо для того, чтобы не уйти в жесткие ограничения", - цитирует Игоря Кобзева пресс-служба.

По словам губернатора, эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в регионе ухудшается, и необходимо готовиться к увеличению количества заболевших. Глава региона также отметил, что сейчас очень важно подготовить коечный фонд.