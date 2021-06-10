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10 июня 2021 г.

Указ губернатора Иркутской области от 10 июня 2021 года № 161-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом протокола заседания санитарно-­противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области от 7 июня 2021 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленном указом:

в абзаце третьем пункта 5 слова "постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2019 года 158 "Об утверждении Положения о классификации гостиниц", в том числе осуществляющие деятельность в соответствии с Особенностями применения разрешительных режимов, предусмотренных Федеральным законом "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", установленных приложением 17 к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020 года № 440 "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году" заменить словами "постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 года № 1860 "Об утверждении Положения о классификации гостиниц";

в подпункте 1 пункта 7 слова "постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2019 года № 158 "Об утверждении Положения о классификации гостиниц", в том числе осуществляющих деятельность в соответствии с Особенностями применения разрешительных режимов, предусмотренных Федеральным законом "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", установленных приложением 17 к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020 года № 440 "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году" заменить словами "постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 года № 1860 "Об утверждении Положения о классификации гостиниц";

абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:

"Деятельность зоопарков допускается для проведения индивидуальных и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек, деятельность музеев допускается для проведения индивидуальных и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек при условии проведения экскурсии для неорганизованной группы, и более 5 человек при условии проведения экскурсии для организованной группы, и обеспечением дистанции между группами и посетителями 1,5-2 метра.";

приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);

2) строки 22, 29, 35, 61 приложения 1 к Перечню реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, определенному указом, признать утратившими силу;

3) Рекомендации по организации деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 для организаций, индивидуальных предпринимателей, утвержденные указом, дополнить пунктом 15 следующего содержания:

"15. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области перенести проведение организуемых органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области культурно-массовых, зрелищно-развлекательных и иных массовых мероприятий, проводимых в общественных местах (на улицах, площадях, в парках, скверах, у водоемов и на других территориях, специально предназначенных для этого).".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев


Приложение к указу Губернатора Иркутской области от 10 июня 2021 года № 161-уг


"Приложение 1 к Перечню организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)


Уведомление хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания

Смотрите приложение к настоящему указу



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Уведомление хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания
(pdf, PDF, 72 Кб)