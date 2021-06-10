Блогера Хованского арестовали в Петербурге по делу о терроризме

Суд Дзержинского района Санкт-Петербурга вынес решение о заключении под стражу блогера Юрия Хованского, задержанного 9 июня по подозрению в пропаганде терроризма.

Об этом сообщила журналистам объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Заседание суда, куда Хованский был доставлен уже в качестве обвиняемого, состоялось 10 июня, оно прошло без слушателей из-за коронавирусных ограничений.

Следствие настаивало на заключении под стражу с учетом того, что обвиняемый имеет финансовую возможность покинуть страну, а также обладает компетенциями в IT-сфере, позволяющими удалить информацию из интернета. Суд удовлетворил ходайтайство следствия, избрав блогеру меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа.

31-летний блогер, имеющий почти 4,5 миллиона подписчиков, обвиняется по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Поводом к обвинению послужила песня о "Норд-Осте" в его исполнении, которая появилась в сети почти год назад. В ней содержатся издевательские отзывы о жертвах теракта в театральном центре на Дубровке, где в 2002 году произошел захват заложников и погибли 130 человек.

По данным следствия, песня была записана блогером в онлайн-трансляции в июле прошлого года в квартире на улице Пушкинской в Петербурге. Эксперты нашли в песне признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма. Хованский признал свою вину и раскаялся.