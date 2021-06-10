Корабли СФ отразили в Баренцевом море массированную воздушную "атаку"

Новости

МИД РФ: НАТО отказалось участвовать в Московской конференции по безопасности 19:01
Вынесен приговор бывшим руководителям компании "ВИМ-Авиа" 18:58
АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления 18:35
Ударивший Макрона мужчина приговорен к тюремному сроку и штрафу 18:35
На Урале задержали водителя автобуса, насмерть сбившего шесть человек 18:34
16 российских вузов впервые попали в международный рейтинг QS 18:33
В МИД РФ не понимают заявлений Госдепа США о "Северном потоке-2" 18:21
В ФМБА объяснили, когда привитые от COVID-19 могут стать донорами крови 18:04
Спонсорам нежелательных НПО грозят пять лет тюрьмы 17:41
Опубликованы фото и видео кольцеобразного затмения Солнца 17:39
Олег Леонов пойдет в Госдуму как независимый кандидат 17:33
В ВОЗ предрекли распространение индийского штамма COVID-19 в Европе 17:27
Инфекционист объяснил всплески заболеваемости COVID в разных странах 17:16
МИД РФ про санкции ЕС против Минска: "Если хотите омлет, бейте свои яйца" 17:11
Посол России заверил в поддержке Беларуси в условиях санкций 17:06
На Урале после ДТП с шестью погибшими завели дело на водителя автобуса 16:43
На "зеленой" линии столичного метро встали поезда из-за человека на путях 16:40
На мордовский город Рузаевка обрушился град с голубиное яйцо 16:38
Вышел первый трейлер драмы "Глаза Тэмми Фэй" с Джессикой Честейн 16:37
Сергей Собянин уволил руководителя контрактной службы Сергея Дегтярева 16:34
Европарламент проголосовал за возбуждение дела против премьера Чехии 16:33
Во Франции начался суд над мужчиной, который ударил Макрона 16:24
Песня In The End группы Linkin Park установила рекорд на Spotify 16:21
В Роспотребнадзоре оценили объемы производства вакцины от коронавируса 16:10
МИД России выразил протест Украине после провокации во Львове 16:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
10.06.2021 18:00
Рубрика: Власть

Корабли СФ отразили в Баренцевом море массированную воздушную "атаку"

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Корабли и подлодки Северного флота в четверг в рамках двухстороннего тактического учения разнородных сил по защите Арктических рубежей России от угроз с морских направлений отразили массированную воздушную атаку. Они поразили восемь крылатых ракет.

Фото: Минобороны РФ
Для российского флота построят ракетный корвет-невидимку "Меркурий"

Об этом сообщила пресс-служба Северного флота. Учение проходило в несколько этапов. На первом экипажи взяли на сопровождение высокоскоростные воздушные цели, идущие курсом на корабельную ударную группу. В группе были задействованы тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов". В качестве неприятельских целей выступили фронтовые бомбардировщики Су-24.

На втором этапе уже расчеты ракетных крейсеров должны были поразить крылатые ракеты, идущие на корабли, применив боевое артиллерийское и зенитное вооружение. Имитаторами воздушных целей стали малоразмерные твердотопливные ракеты "Саман". Всего в направлении корабельной группы выпустили восемь ракет-мишеней. Их успешно поразили экипажи ракетных крейсеров с помощью артиллерийских комплексов АК-130 и АК-630 и зенитных ракетных комплексов "Кинжал" и "Оса-МА". Уничтожили и имитированную светящуюся авиабомбу, поставленную противолодочным самолетом Ил-38.

В учениях Северного флота принимают участие более 20 боевых кораблей и подводных лодок, около десяти самолетов и вертолетов.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

Главное сегодня

МИД России выразил протест Украине после провокации во Львове
АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления
Глава МВД предложил сделать техосмотр частных легковых машин добровольным
Мурашко объяснил, почему в РФ увеличилась заболеваемость коронавирусом
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Владимир Путин расширил меры поддержки семей с детьми
КС разъяснил правила оплаты тепловой энергии