Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве приставов в Сочи

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства жителем Сочи двух судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Напомним, в среду двое судебных приставов с привлечением специализированной техники приехали на улицу Просвещения Адлерского района для выполнения исполнительных действий по решению суда о сносе незаконных строений. 60-летний хозяин построек потребовал покинуть его территорию и не менее трех раз выстрелил из охотничьего ружья в приставов, а также мужчину, привлеченного к сносу. В результате ранений судебные приставы скончались на месте. Третьему пострадавшему оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

Подозреваемого задержали. Он признал свою вину в полном объеме. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Александр Бастрыкин дал поручение в рамках расследования тщательно установить все обстоятельства нападения на лиц, осуществляющих правосудие, и изучить причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, - говорится в сообщении. - Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства".

По информации пресс-службы краевого ведомства, накануне исполняющий обязанности руководителя СКР по Кубани Андрей Маслов прибыл в Сочи, где провел межведомственное совещание. В нем принял участие и глава администрации Сочи Алексей Копайгородский. Совещание началось с минуты молчания, отметили в пресс-службе мэрии курорта.

Накануне вечером прокурор края Сергей Табельский провел в Сочи межведомственное совещание, посвященное расследованию этого уголовного дела, а также вопросам безопасности работников ФССП. В нем приняли участие Андрея Маслов и руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по краю Дмитрия Ткаченко, руководители правоохранительных органов города.