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10.06.2021 19:10
Рубрика: Бензин

Бензин подорожал в 67 регионах

Текст: Евгения Думанская
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

С 31 мая по 6 июня в 67 центрах субъектов Российской Федерации выросли цены на автомобильный бензин, сообщили в Росстате.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Сильнее всего подорожал бензин в Салехарде - на 2,1%. В Севастополе цена поднялась на 1,1%, в Красноярске - на 1%. В Москве и Санкт-Петербурге бензин стал дороже на 0,3%.

Как сообщили в Росстате, на наблюдаемых АЗС в столице стоимость бензина марки АИ-92 составила от 44,40 до 45,88 рубля за литр, в Санкт-Петербурге топливо этой же марки продавалось по цене от 43,80 до 45,75 рубля.

Бензин марки АИ-95 в Москве на минувшей неделе стоил от 48,69 до 52,1 рубля, в Петербурге он обходится несколько дешевле - от 47,50 до 50,18 рубля. Бензин АИ-98 в Москве продавался от 49,99 до 58,19 рубля за лит, в Санкт-Петербурге минимальная цена такого топлива за литр составила 55,60 рубля, а максимальная - 58,16 рубля.

В некоторых региональных центрах бензин стал стоить дешевле. Так, в Южно-Сахалинске цена снизилась в среднем на 3,2%, а в Майкопе - на 0,1%.