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10.06.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Какое мороженое больше всего покупают в разных городах России

Текст: Татьяна Леонтьева
Больше всего любят лакомиться мороженым в Ростове-на-Дону, Волгограде и Воронеже. А очень холодно к нему относятся в Москве, Омске, Самаре и Красноярске. Так выглядят топ-3 городов, в которых жители чаще и реже покупают себе мороженое.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рейтинги составили аналитики "СберМаркета". Они высчитали среднюю долю мороженого в общей массе заказов с декабря 2019 года по май 2021-го. И выяснили, какое именно холодное лакомство предпочитают в том или ином городе.

Фото: iStock
В России стала обязательной маркировка сыров и мороженого

Итак, больше всего мороженого заказывают в Ростове-на-Дону. Его доля в заказах почти два процента. В Волгограде - 1,5 и Воронеже - 1,44 процента. Эксперты предположили, что это связано с климатом. По их данным, лето в Волгограде считается одним из самых жарких в России.

И действительно, если взять средние температуры за год в городах любителей мороженого, то они повторят рейтинг аналитиков онлайн-сервиса доставки продуктов и товаров. +11,2°C - в Ростове-на-Дону, +9,8°C - в Волгограде и +7,7°C - в Воронеже (по данным портала climate-data - прим.ред.).

Меньше всего из обследуемых городов покупали мороженое в Москве (средняя температура +5,7°C). Следом, по восходящей на 15 месте, идут сразу два города - Омск и Самара (средняя температура +2,4°C и +6,2°C) и на 14 месте - Красноярск (средняя температура +0,9°C). Правда, здесь уже, как видим, "температурная" причина не срабатывает.

Фото: iStock
США стали лидером по закупкам российского мороженого

Еще одно любопытное наблюдение аналитиков - москвичи оказались единственными, кто чаще всего покупает фруктовый лед, а жители Нижнего Новгорода - пломбир. По спросу лидирует сорбет. За год он вырос в шесть раз. И его чаще всего заказывают в 12 из 19 городов. Рожок - в трех городах, а эскимо - в двух.

Рейтинг городов по покупкам мороженого

Источник: "СберМаркет"

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