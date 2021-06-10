В Сочи открылся кинотеатр студии "Союзмультфильм"

В "Сочи Парке" открылся кинотеатр "Союзмультфильма". Первые показы начались сегодня, в день 85-летия легендарной киностудии. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе парка.

"В репертуаре уютного кинозала для самых маленьких - любимая классика, к примеру, "Ну, погоди!", новые сериалы "Чуч-Мяуч", "Зебра в клеточку", "Оранжевая корова", "Простоквашино" и другие мультфильмы легендарной киностудии, - говорится в сообщении. - Показы будут идти целый день до 21.00, без перерыва. Посещение входит в единый билет".

Кстати, этим летом гости парка встретятся со знакомыми мультперсонажами не только на экране: герои "Бременских музыкантов" участвуют в ежедневном утреннем открывающем шоу, а на территории парка работает фотозона в стиле историй о Винни-Пухе.

Как ранее писала "РГ", недавно в Сочи открылся самый высотный в России аттракцион-маятник.