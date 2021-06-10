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10.06.2021 15:38
Рубрика: Экономика

В Сочи скорость электросамокатов на дороге ограничат до 10 км/ч

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов./РГ Фото: Владимир Аносов./РГ
Фото: Владимир Аносов./РГ

Власти Сочи ограничат скорость движения электросамокатов на проезжей части до 10 км/ч, а на тротуаре они будут обязаны передвигаться со скоростью людского потока. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Сергей Михеев
С улиц городов убирают электросамокаты

- На маршрутах движения туристских потоков стали формироваться массовые скопления техники, что значительно затрудняет движение людей, в том числе маломобильных граждан, - рассказала директор департамента курортов и туризма сочинской администрации Светлана Батяйкина. - Также необходимо установить обязательное ограничение порога скорости этих средств на проезжей части до 10 км/ч. На тротуаре они обязаны двигаться со скоростью людского потока. Вопросы правил передвижения на электросамокатах будут вынесены на ближайшую городскую комиссию по безопасности дорожного движения.

Чтобы избежать самовольное размещение пунктов проката, администрация города вносит изменения в правила благоустройства и санитарного содержания территории курорта. Их дополнят статьями об административной ответственности за размещение объектов проката и брошенные средства индивидуальной мобильности в непредназначенных для этого местах.

Эти предложения сформируют в единую схему, которая после согласования с министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани будет размещена в интернете. Затем собственники бизнеса должны обратиться в администрацию города с заявлением о заключении договора на право размещение пунктов проката.

Напомним, в Сочи в прокат сдаются примерно семь тысяч электросамокатов. Ранее власти Сочи заявили о том, что они приступают к упорядочению деятельности работающих в городе-курорте сетевых компаний по прокату электросамокатов.

В регионах Экономика Транспорт Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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