Новости

На сельхозземлях разрешат строить усадьбы 10:56
Захарова: МИД занимается ситуацией с арестом гражданина РФ в Швейцарии 10:55
Авиакомпании РФ увеличили в мае перевозку пассажиров в девять раз 10:52
Захарова: Сделанное США сравнение ФБК и "Свидетелей Иеговы" беспрецедентно 10:50
Названы города с самыми счастливыми людьми в России 10:49
МИД РФ оценил ситуацию с выходом России из Договора по открытому небу 10:43
Минпросвещения: Платформу "Сферум" начнут широко использовать уже с сентября 10:38
Установлены личности пешеходов, погибших в ДТП с автобусом на Урале 10:33
С 1 июля стартует диспансеризация для переболевших коронавирусом 10:22
Участники студенческих стройотрядов смогут пройти курсы профподготовки 10:16
Вакцинированные туристы смогут въехать в Киргизию без ПЦР-теста 10:09
Власти Сочи помогут семьям погибших судебных приставов 10:07
Песков: Путин прилетит на саммит в Женеву непосредственно в день переговоров 09:56
На Урале возбуждено дело после ДТП с шестью погибшими пешеходами 09:55
Лауреат Нобелевской премии по химии Рихард Эрнст скончался в Швейцарии 09:39
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве приставов в Сочи 09:37
Минтруд не будет увеличивать количество нерабочих дней ради 31 декабря 09:28
Движение на Тверской улице в Москве перекроют с пятницы до понедельника 09:27
Новый чат-бот позволит москвичам узнать дату проверки газового оборудования 09:20
Саммит Путина и Байдена в Женеве пройдет на вилле Ла Гранж 09:18
Опубликовано видео с места ДТП с шестью погибшими на Урале 09:02
Какие профессии будут самыми востребованными через 5-10 лет 08:45
Володин сообщил о сэкономленных депутатами средствах за пять лет 08:00
"Айлендерс" Варламова и Сорокина вышли в полуфинал Кубка Стэнли 07:50
Россиян предупредили о новой уловке телефонных мошенников 07:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Кто представляет сборную России по футболу на Евро
Кто представляет сборную России по футболу на Евро
10.06.2021 09:55
Рубрика: Происшествия

На Урале возбуждено дело после ДТП с шестью погибшими пешеходами

Текст: Татьяна Воробьева

Уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг и, как следствие, гибели людей возбуждено в Свердловской области посте автокатастрофы с участием рейсового автобуса.
Опубликовано видео с места ДТП с шестью погибшими на Урале

Напомним, рано утром общественный транспорт в городе Лесной потерял управления и сбил людей, которые шли на работу на местный завод. Трагедия случилась буквально у проходной: автобус скатился с горки и врезался в работников. Шесть человек - все пешеходы - погибли.

Еще девять, по информации предприятия, получили травмы. Сейчас они находятся в местной больнице, но, как рассказали в пресс-службе губернатора, позднее их госпитализируют в областные учреждения: на место вылетят три борта Центра медицины катастроф

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ. На месте работает усиленная следственная группа. "Будут проведены экспертизы, в том числе - автотехническая, для определения возможной неисправности автобуса", - говорит "РГ" официальный представитель Следственного комитета региона Максим Чалков. Ранее сообщалось, что причиной аварии могли стать отказавшие тормоза.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

В МИД назвали условие для исключения США из списка недружественных стран
Минтруд не будет увеличивать количество нерабочих дней ради 31 декабря
Пушков оценил настрой Байдена на жесткий разговор с Путиным
Россиян предупредили о новой уловке телефонных мошенников
В Гидрометцентре рассказали о погоде в праздничные дни
В МВД рассказали о распространенных видах мошенничества
В регионах потребовали провести проверку аттракционов