На Урале возбуждено дело после ДТП с шестью погибшими пешеходами

Уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг и, как следствие, гибели людей возбуждено в Свердловской области посте автокатастрофы с участием рейсового автобуса.

Напомним, рано утром общественный транспорт в городе Лесной потерял управления и сбил людей, которые шли на работу на местный завод. Трагедия случилась буквально у проходной: автобус скатился с горки и врезался в работников. Шесть человек - все пешеходы - погибли.

Еще девять, по информации предприятия, получили травмы. Сейчас они находятся в местной больнице, но, как рассказали в пресс-службе губернатора, позднее их госпитализируют в областные учреждения: на место вылетят три борта Центра медицины катастроф

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ. На месте работает усиленная следственная группа. "Будут проведены экспертизы, в том числе - автотехническая, для определения возможной неисправности автобуса", - говорит "РГ" официальный представитель Следственного комитета региона Максим Чалков. Ранее сообщалось, что причиной аварии могли стать отказавшие тормоза.