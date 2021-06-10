Отказ тормозов автобуса стал причиной ДТП с шестью погибшими на Урале

В ЗАТО Лесном рейсовый автобус въехал в людей на остановке: шестеро погибли, еще 15 человек получили травмы - ими сейчас занимаются медики. Как рассказали "РГ" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, предварительная причина аварии - отказ тормозов.

Инцидент произошел сегодня, 10 июня, в 7:20 по местному времени, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

⁃ Служебный автобус вез со смены работников местного предприятия. Когда приближался к остановке, на которой ждали несколько десятков человек, направляющихся на смену, возникла неисправность. В результате водитель потерял управление и автобус наехал на шедших на предприятие людей, - рассказал официальный представитель ведомства Максим Чалков.

Все погибшие являлись пешеходами. Двое человек находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают следователи, детали произошедшего устанавливаются. Также приехали представители руководства ОВД и ГИБДД.

Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, перед столкновением с людьми "ПАЗ" спускался с уклона. После возможного отказа тормозной системы он протаранил ворота предприятия и сбил людей на остановке.

Прокуратура закрытого города организовала проверку, сообщает пресс-служба областного ведомства. Специалисты выяснят, осматривали ли автобус перед выездом на линию, как давно он эксплуатируется и проходил ли ремонт.