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10.06.2021 09:02
Рубрика: Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с шестью погибшими на Урале

Текст: Татьяна Воробьева

Следственный комитет Свердловской области обнародовал кадры видеосъемки с места автокатастрофы в Лесном, где сегодня утром автобус врезался в пешеходов. Погибли шесть человек, еще девять человек получили травмы различной степени тяжести.

Фото: Предоставлено Валерием Горелых/Прес-служба МВД по Свердловской области
Отказ тормозов автобуса стал причиной ДТП с шестью погибшими на Урале

ПАЗик четвертого маршрута съехал в заросли слева от проходной, видны повреждения на лобовом стекле.

Напомним, сегодня около 07.20 утра водитель общественного транспорта на скорости въехал на территорию промышленной площадки и сбил работников предприятия, которые шли на смену. Предварительно, автобус потерял управления из-за отказа тормозов. Сейчас прокуратура Свердловской области выясняет, проходила ли машина осмотр перед выездом на линию, проверял ли шофера медик.

В автобусе ехало несколько десятков человек. В Следственном комитете региона уточнили, что пятеро из них были ранены, а все погибшие были пешеходами.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил Минздраву региона оказать помощь медсанчасти, работающей в Лесном. "Принято оперативное решение о госпитализации пострадавших в областные учреждения. На место вылетают три вертолета Центра медицины катастроф", - передает пресс-служба главы.

"На месте происшествия работает комиссия по чрезвычайным ситуациям. Комбинат продолжает функционировать в штатном режиме", - говорится в официальном сообщении ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор".

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