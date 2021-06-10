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10.06.2021 06:01
Рубрика: Экономика

Сколько времени тратят россияне, чтобы собраться на работу

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сколько времени занимают сборы на работу от момента пробуждения до выхода из дома? Таким вопросом задались аналитики. Оказалось, что в среднем жители городов-миллионников укладываются в 51 минуту. Ожидаемо, у женщин на подготовку к трудовой деятельности уходит чуть больше времени, чем у мужчин: 59 и 45 минут, соответственно. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, который имеется в распоряжении "РГ".

Фото: iStock
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Больше всего времени тратят жители Самары и Нижнего Новгорода - в среднем по часу. В Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге почти столько же - по 58 минут. Чуть быстрее москвичи (на одну минуту), и казанцы (на две минуты).

"Жителям Волгограда, Екатеринбурга и Челябинска на то, чтобы привести себя в порядок и выйти из дома, нужна 51 минуту. И 46 минут - для краснодарцев и омичей. Жители Уфы собираются еще быстрее - за 44 минуты, в Красноярске - за 43", - подсчитали специалисты.

Самые шустрые работники живут в Новосибирске и Перми - всего 41 минута в среднем уходит у них на подготовку к новому рабочему дню.

В Самаре и Нижнем Новгороде - самые неторопливые мужчины: на сборы у них уходит час и 57 минут, соответственно. Быстрее всего готовится в трудовому подвигу сильная половина Новосибирска и Уфы: им потребуется на этом всего 36 и 37 минут, соответственно.

Что до женщин, то никуда не спешат в основном те из них, что живут в Ростове-на-Дону (час 10 минут), Санкт-Петербурге и Челябинске (по 65 минут). Собранные и оперативные дамы встречаются в Перми (в среднем они готовы выйти на работу через 43 минуты после пробуждения) и Краснодара (через 48 минут).

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