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10.06.2021 12:58
Рубрика: Происшествия

Жителя Нижнего Тагила обвинили в убийстве ранее пропавшей девушки

Текст: Татьяна Воробьева

Жителю Нижнего Тагила предъявлено обвинение в разбойном нападении и убийстве молодой женщины из Березовского, которая ранее пропала без вести.

Обвиняемый в убийстве пермской туристки на Урале арестован

"Из 49 лет, прожитых на этом свете, он без малого 30 лет провел в местах лишения свободы. За убийство ему грозит тюремный срок вплоть до пожизненного", - отметил начальник пресс-службы главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, 35-летняя жительница города-спутника областного центра вечером 5 июня уехала в Екатеринбург на такси и исчезла на обратном пути. Ее мама обратилась в полицию с заявлением 7 июня. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Сыщики проанализировали съемки с камер, опросили знакомых, и по подозрению в убийстве девушки задержали водителя коммерческого предприятия.

"Утром 6 июня он посадил потерпевшую в свою машину, по Серовскому тракту вывез за пределы города и убил. Под гнетом доказательств мужчина во всем признался, детально рассказал о случившемся и указал место, где спрятал тело", - рассказал официальный представитель регионального Следственного комитета Максим Чалков.

Тагильчанину предъявили обвинение по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении фигуранта под стражу.

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