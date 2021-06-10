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10.06.2021 03:43
Рубрика: Власть

Рябков: Заявления США по "Северному потоку-2" не изменят позицию России

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Заявления США о возмещении Киеву возможных транзитных потерь из-за "Северного потока-2" не повлияют на позицию Москвы: проект будет реализован и станет элементом современной архитектуры энергобезопасности Европы и Евразии. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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Так он прокомментировал заявление госдепа США о том, что Вашингтон намерен сделать "все возможное", чтобы "Северный поток-2" не стал политическим оружием Москвы​​​. При этом госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США активно общаются с Германией, чтобы посмотреть, что необходимо сделать для возмещения возможных транзитных потерь Киева из-за трубопровода.

По словам Рябкова, он поражен тем, насколько американская сторона выпала стандартного контекста ведения дел с партнерами и даже оппонентами на международной арене. Эта страна слышит только себя и слушает только тех, кто ей поддакивает либо каким-то образом играет в их оркестре, отметил дипломат, подчеркнув, что США не одни на планете.

Вашингтон глубоко ошибается, что такого рода рассуждения меняют как-то позицию России или влияют на нее. "Они только укрепляет нас в том, что мы проводим правильный курс - "Северный поток-2" будет построен!" - подчеркнул Рябков. Он отметил, что пройдут годы и поколения поймут, что правы были те, кто обеспечивал на десятилетия вперед энергобезопасность Европы, в том числе через реализацию этого проекта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что санкции США против проекта "Северный поток-2" утратили смысл, потому что первая нитка трубопровода уже достроена. По его мнению, все, что США предпринимали против "Северного потока-2", "явно противоречило интересам европейских стран, ФРГ". "Но Штаты делали это, потому что им так выгодно", - подчеркнул президент, отметив, что Вашингтон игнорирует интересы других участников международного общения.

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