Россия пока не будет открывать наземную границу с Беларусью

Поскольку право пересечения границы регламентировано соответствующим постановлением, Российская Федерация пока не будет открывать наземную границу с Беларусью, сообщил 10 июня глава дипломатической миссии РФ Евгений Лукьянов. Он дал понять, что это в этом вопросе "главный начальник - госпожа Анна Попова, наш главный врач".

Отвечая на вопросы журналистов, посол прокомментировал и подготовку "дорожных карт" Союзного государства. По его информации, в настоящее время практически завершена работа по принятию 27 из 28 союзных программ. И хотя "процесс их согласования продолжается, он находится на завершающей стадии. Осталось незавершенной работа по 28-й карте", - уточнил высокопоставленный дипломат. 27-я карта, добавил он, в целом принята обеими сторонами, осталось произвести формальные внутригосударственные процедуры.

Затронул Евгений Лукьянов и вопрос о реализации крупного совместного с Россией проекта, каким является строительство первенца ядерной энергетики в белорусском Островце. Оно осуществляется успешно, по графику, констатировал глава дипломатической миссии РФ. Он выразил уверенность, что введение БелАЭС в строй произойдет "в срок, невзирая на "крики и вопли" со стороны отдельных стран".

Однако в информационном поле, заявил он, по отношению к энергетическому объекту проявляется негатив, прежде всего со стороны балтийских стран и, в первую очередь, Литвы. Правда, все "причитания" по поводу строительства БелАЭС, полагает посол, - от лукавого. "Извините меня за цинизм, но меня когда хвалят, я напрягаюсь. А когда ругают - значит, в правильном направлении идем, товарищи. Нужно понимать, кто ругает", - пояснил свою точку зрения дипломат.

А комментируя инцидент с белорусским флагом в Риге, который произошел во время недавнего ЧМ по хоккею, российский посол, который раньше возглавлял дипломатическую миссию в этой прибалтийской стране, признался журналистам, что сам инцидент и состав его участников произвел на него шокирующее впечатление. "Это был чистый случай отключения разума", - полагает Лукьянов. Посол считает, что в современном мире взамен международного права, проверенного годами, появилась практика международных правил, которые уже другого качества, и их позволительно корректировать по ходу событий. "Иначе говоря, что хочу, то ворочу", - прокомментировал глава российской дипломатической миссии в Беларуси.