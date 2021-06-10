Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
10.06.2021 08:03
Рубрика: Легковые авто

Россияне стали чаще продавать подержанные автомобили в возрасте до года

Текст: Юрий Зубко
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В апреле-мае 2021 года на вторичном авторынке наблюдался рост предложения автомобилей с пробегом в возрасте до одного года.

Фото: iStock
Минтранс разработал поправки в ПДД, касающиеся электросамокатов

Число объявлений о продаже таких машин в первые пять месяцев 2021 года выросло на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании "Авито Авто", которое оказалось в распоряжении "РГ".

При этом средняя цена таких авто в январе-мае 2021 года составила 1 180 192 рублей, увеличившись на 30,1% по сравнению с прошлым годом и на 46,2% по сравнению с 2019 годом.

Также выросло предложение по продаже автомобилей с пробегом в возрасте от года до двух лет - на 8,7%. Средняя цена автомобилей этой возрастной группы на вторичном авторынке составляет 1 188 819 рублей, по сравнению с 2020 годом она выросла на 39,9%, а по сравнению с 2019 годом - на 56,4%.

Как отмечают эксперты, рост предложения автомобилей в возрасте до года и от года до двух лет на вторичном авторынке стал одним из следствий дефицита новых автомобилей и сопутствующего роста цен на них: автовладельцы используют момент для того, чтобы выгодно перепродать транспортное средство.

Спрос на подержанные автомобили с недолгим сроком эксплуатации на вторичном авторынке также заметно увеличился. Рост заметен не только по сравнению с первой половиной 2020 года, на которую пришелся локдаун, но и по сравнению с 2019 годом.

Так, покупкой автомобилей с пробегом в возрасте до года в январе-мае 2021 года стали интересоваться на 29% чаще, чем в 2019 году, а покупкой автомобилей в возрасте от года до двух лет - на 33,7% чаще.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Автоэксперт оценил идею снизить скорость движения в городах

Средняя стоимость подержанных автомобилей всех возрастных групп в первой половине 2021 года демонстрирует рост как по сравнению с прошлым годом, так и по сравнению с 2019 годом.

Так, машины в возрасте до года на вторичном авторынке в январе-мае 2021 года подорожали на 30,1% по сравнению с 2020 годом и на 46,2% по сравнению с 2019 годом.

Средняя цена автомобилей в возрасте от года до 2 лет в январе-мае 2021 года составила 1 188 819 рублей - на 33,1% больше, чем год назад и на 37,3% больше, чем в 2019 году.

Автомобили с пробегом в возрастной группе от 3 до 5 лет прибавили в цене на 19,3% по сравнению с 2020 годом, теперь их средняя стоимость на вторичном авторынке составляет 878 608 рублей.