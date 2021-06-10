Сбербанк увеличил втрое лимит быстрых платежей в другой банк

Сбербанк по требованию Банка России повысил втрое суточный лимит межбанковских переводов с использованием Системы быстрых платежей. Теперь он составляет 150 тысяч рублей.

Согласно решению Банка России, лимит не может быть ниже этой суммы с 10 июня. "Сбербанк всегда выполняет требования регулирующих органов", - сообщила "РГ" пресс-служба Сбербанка.

Ранее у Сбербанка суточный лимит для СБП составлял 50 тысяч рублей, хотя с карты на карту можно перевести (через СберБанк Онлайн) до 1 млн рублей в сутки. Банк России отмечал, что "некоторые банки занижают лимиты на объем переводов через СБП в сутки".

В большинстве подключившихся банков СБП доступна по умолчанию, клиентам Сбербанка и для получения, и для отправки средств через систему нужно предварительно дать особые согласия банку. Именно поэтому часто попытки перевода через СБП клиенту Сбербанка оканчиваются неудачей. Чтобы подключить эту возможность, нужно открыть приложение Сбербанк Онлайн, в "Профиле" выбрать "Настройки", а далее - "Система быстрых платежей" и дать согласие.