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10.06.2021 12:09
Рубрика: Экономика

Сбербанк увеличил втрое лимит быстрых платежей в другой банк

Текст: Игорь Зубков
Сбербанк по требованию Банка России повысил втрое суточный лимит межбанковских переводов с использованием Системы быстрых платежей. Теперь он составляет 150 тысяч рублей.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Согласно решению Банка России, лимит не может быть ниже этой суммы с 10 июня. "Сбербанк всегда выполняет требования регулирующих органов", - сообщила "РГ" пресс-служба Сбербанка.

Фото: iStock
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Ранее у Сбербанка суточный лимит для СБП составлял 50 тысяч рублей, хотя с карты на карту можно перевести (через СберБанк Онлайн) до 1 млн рублей в сутки. Банк России отмечал, что "некоторые банки занижают лимиты на объем переводов через СБП в сутки".

В большинстве подключившихся банков СБП доступна по умолчанию, клиентам Сбербанка и для получения, и для отправки средств через систему нужно предварительно дать особые согласия банку. Именно поэтому часто попытки перевода через СБП клиенту Сбербанка оканчиваются неудачей. Чтобы подключить эту возможность, нужно открыть приложение Сбербанк Онлайн, в "Профиле" выбрать "Настройки", а далее - "Система быстрых платежей" и дать согласие.

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