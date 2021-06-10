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Рубрика: В мире

Ударивший Макрона мужчина приговорен к тюремному сроку и штрафу

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Дамьен Тарель, давший пощечину президенту Франции Эмманюэлю Макрону, приговорен к четырем месяцам тюрьмы. Он отправится отбывать наказание прямо из зала суда. На апелляцию у защиты есть десять дней. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Фото: AFP
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Обвинение на судебном заседании назвало поступок 28-летнего Тареля "совершенно неприемлемым" и "актом преднамеренного насилия" и потребовало для него 18 месяцев заключения и штрафа в размере 45 тысяч евро.

Инцидент произошел во время визита Макрона в департамент Дром на юго-востоке Франции 8 июня. Во время встречи с избирателями Тарель, находившийся в толпе собравшихся, вначале пожал президенту руку, а затем дал ему пощечину. Охрана быстро задержала Тареля, а также его сообщника, который, как выяснилось, снимал происходящее на видео. Позднее сообщника отпустили до 2022 года, когда он должен будет снова предстать перед судом, поскольку в его доме во время обыска нашли оружие.

На допросе Тарель заявил, что его действия "не были спланированы заранее".

Сам президент Франции не придал особого значения случившемуся и намерен продолжать встречи с избирателями.

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