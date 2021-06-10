Новости

МИД РФ: НАТО отказалось участвовать в Московской конференции по безопасности 19:01
Вынесен приговор бывшим руководителям компании "ВИМ-Авиа" 18:58
АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления 18:35
Ударивший Макрона мужчина приговорен к тюремному сроку и штрафу 18:35
На Урале задержали водителя автобуса, насмерть сбившего шесть человек 18:34
16 российских вузов впервые попали в международный рейтинг QS 18:33
В МИД РФ не понимают заявлений Госдепа США о "Северном потоке-2" 18:21
В ФМБА объяснили, когда привитые от COVID-19 могут стать донорами крови 18:04
Спонсорам нежелательных НПО грозят пять лет тюрьмы 17:41
Опубликованы фото и видео кольцеобразного затмения Солнца 17:39
Олег Леонов пойдет в Госдуму как независимый кандидат 17:33
В ВОЗ предрекли распространение индийского штамма COVID-19 в Европе 17:27
Инфекционист объяснил всплески заболеваемости COVID в разных странах 17:16
МИД РФ про санкции ЕС против Минска: "Если хотите омлет, бейте свои яйца" 17:11
Посол России заверил в поддержке Беларуси в условиях санкций 17:06
На Урале после ДТП с шестью погибшими завели дело на водителя автобуса 16:43
На "зеленой" линии столичного метро встали поезда из-за человека на путях 16:40
На мордовский город Рузаевка обрушился град с голубиное яйцо 16:38
Вышел первый трейлер драмы "Глаза Тэмми Фэй" с Джессикой Честейн 16:37
Сергей Собянин уволил руководителя контрактной службы Сергея Дегтярева 16:34
Европарламент проголосовал за возбуждение дела против премьера Чехии 16:33
Во Франции начался суд над мужчиной, который ударил Макрона 16:24
Песня In The End группы Linkin Park установила рекорд на Spotify 16:21
В Роспотребнадзоре оценили объемы производства вакцины от коронавируса 16:10
МИД России выразил протест Украине после провокации во Львове 16:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
10.06.2021 18:21
Рубрика: Власть

В МИД РФ не понимают заявлений Госдепа США о "Северном потоке-2"

Текст: Константин Волков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге 10 июня, что в российском внешнеполитическом ведомстве не понимают, что имеется в виду под заявлениями госсекретаря США Энтони Блинкена о поиске путей для смягчения негативных последствий реализации проекта "Северный поток-2".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Рябков: Заявления США по "Северному потоку-2" не изменят позицию России

"Не понимаем заявления о необходимости поиска путей смягчения негативных последствий от эксплуатации газопровода, - отметила Захарова. - Любые рассуждения на эту тему подразумевают либо недобросовестную конкуренцию, либо попытки политизировать ситуацию".

Кроме того, она подчеркнула, что вообще не ясно, зачем Вашингтон противодействовал строительству газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию.

"Зачем они вообще затевали противоборство с абсолютно коммерческим, выгодным и прозрачным энергетическим проектом, который их континента никаким образом не касался, это дело европейцев?", - сказала дипломат.

О том, что США будут смягчать последствия появления "Северного потока-2", Блинкен заявил 8 июня. Он также отметил, что те, кто связан с проектом, могут получить новые штрафы. При этом 19 мая Блинкен заявил, что Вашингтон не станет вводить санкции против оператора проекта строительства "Северного потока-2" компании Nord Stream 2 AG, но ограничения могут затронуть ряд российских участников строительства газопровода.

Власть Работа власти Внешняя политика Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство МИД Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

МИД России выразил протест Украине после провокации во Львове
АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления
Глава МВД предложил сделать техосмотр частных легковых машин добровольным
Мурашко объяснил, почему в РФ увеличилась заболеваемость коронавирусом
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Владимир Путин расширил меры поддержки семей с детьми
КС разъяснил правила оплаты тепловой энергии