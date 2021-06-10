В МИД РФ не понимают заявлений Госдепа США о "Северном потоке-2"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге 10 июня, что в российском внешнеполитическом ведомстве не понимают, что имеется в виду под заявлениями госсекретаря США Энтони Блинкена о поиске путей для смягчения негативных последствий реализации проекта "Северный поток-2".

"Не понимаем заявления о необходимости поиска путей смягчения негативных последствий от эксплуатации газопровода, - отметила Захарова. - Любые рассуждения на эту тему подразумевают либо недобросовестную конкуренцию, либо попытки политизировать ситуацию".

Кроме того, она подчеркнула, что вообще не ясно, зачем Вашингтон противодействовал строительству газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию.

"Зачем они вообще затевали противоборство с абсолютно коммерческим, выгодным и прозрачным энергетическим проектом, который их континента никаким образом не касался, это дело европейцев?", - сказала дипломат.

О том, что США будут смягчать последствия появления "Северного потока-2", Блинкен заявил 8 июня. Он также отметил, что те, кто связан с проектом, могут получить новые штрафы. При этом 19 мая Блинкен заявил, что Вашингтон не станет вводить санкции против оператора проекта строительства "Северного потока-2" компании Nord Stream 2 AG, но ограничения могут затронуть ряд российских участников строительства газопровода.