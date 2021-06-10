В National Geographic признали наличие на Земле пятого океана

В National Geographic признали существование пятого океана на Земле, называемого Южным. До этого момента научное сообщество признавало четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый.

Южный океан включает воды, окружающие Антарктиду и простирающиеся до 60 градусов южной широты за исключением Пролива Дрейка и моря Скоша, относящегося к южной части Атлантического океана.

В сообществе географов вопрос о выделении пятого океана был давно открыт, так как многими он признавался как продолжение Тихого, Атлантического и Индийского, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что группа ученых из Германии, Финляндии, Эстонии и России вычислила сроки "размораживания" Северного Ледовитого океана. Уже с 2055 года самый северный океан может перестать покрываться льдом в сентябре, а к 3000 году он не будет замерзать и в ноябре. Причиной тому воздействие парниковых газов. Исследователи сделали такие выводы, смоделировав несколько сценариев влияния парниковых газов на экосистему Северного Ледовитого океана.