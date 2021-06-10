В США ожидают возвращения посла в Москву в ближайшие недели

Госдепартамент США объявил о том, что посол США в России Джон Салливан уже в ближайшие недели сможет вернуться в Москву.

"Посол Салливан активно участвует в подготовке к предстоящей встрече между президентами Байденом и Путиным, он активно контактирует с представителями Белого дома и госдепартамента​​, - передает РИА Новости заявление официального представителя госдепартамента Неда Прайса. - И мы ожидаем, что он вернется в Москву в ближайшие недели".

В Вашингтоне отъезд Салливана из Москвы объяснили необходимостью "консультации с членами новой администрации".

Напомним, что ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать перспективы возвращения в Вашингтон российского посла в США Анатолия Антонова. Он предложил дождаться саммита президентов двух стран

"Дождемся саммита", - цитирует ответ Пескова "Интерфакс".