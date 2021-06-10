Песков ответил на вопрос о возвращении посла РФ в Вашингтон

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил дождаться саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена, а потом говорить о перспективах возвращения в США российского посла Анатолия Антонова.

"Дождемся саммита", - сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее, отмечает агентство, представитель госдепа Нед Прайс заявил, что возвращение в Москву посла США Джона Салливана "ожидается в ближайшие недели".

Напомним, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 21 марта прибыл в Москву для консультаций. Месяц спустя по рекомендации российской стороны Россию покинул посол США в Джон Салливан. Сроки их возвращение неизвестны.