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10.06.2021 22:41
Рубрика: Власть

Песков ответил на вопрос о возвращении посла РФ в Вашингтон

Текст: Галина Мисливская

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил дождаться саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена, а потом говорить о перспективах возвращения в США российского посла Анатолия Антонова.

Фото: МИД РФ/РИА Новости
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"Дождемся саммита", - сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее, отмечает агентство, представитель госдепа Нед Прайс заявил, что возвращение в Москву посла США Джона Салливана "ожидается в ближайшие недели".

Напомним, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 21 марта прибыл в Москву для консультаций. Месяц спустя по рекомендации российской стороны Россию покинул посол США в Джон Салливан. Сроки их возвращение неизвестны.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Россия и США

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