Посол РФ в США Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций

Посол РФ в США Анатолий Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для участия в консультациях на фоне очередного витка напряженности в российско-американских отношениях.

Самолет вылетел из аэропорта JFK. Ожидается, что в Москву рейс прибудет утром в воскресенье, 21 марта, пишет РИА Новости. Напомним, ранее МИД РФ сообщил, что Антонов был приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.

В российском диппредставительстве в США уточнили, что на предстоящих совещаниях в МИД и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей. Добрые и прагматичные отношения между Россией и США отвечают чаяниям народов двух государств и международного сообщества в целом, говорится в комментарии.

Посла Антонова пригласили на консультации в Москву после заявления президента США Джо Байдена о введении санкций в отношении России за якобы вмешательство в президентские выборы 2020 года и нелицеприятного высказывания в отношении президента РФ Владимира Путина.