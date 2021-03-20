Посол России покинул Вашингтон, чтобы вылететь в Москву на консультации

Посол России в США Анатолий Антонов покинул в субботу Вашингтон и отправился в Нью-Йорк, чтобы вылететь оттуда на консультации в Москву, сообщает ТАСС.

В Москву дипломат прибывает в воскресенье, 21 марта, рейсом "Аэрофлота". Министерство иностранных дел России в среду объявило, что посол Антонов приглашен на консультации для проведения детального анализа отношений с США

В российском диппредставительстве в США уточнили, что на предстоящих совещаниях в МИД и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей. Добрые и прагматичные отношения между Россией и США отвечают чаяниям народов двух государств и международного сообщества в целом, говорится в комментарии.

При этом дипломаты подчеркнули, что сложившаяся ситуация "стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет, по сути, сознательно заводил двустороннее взаимодействие в тупик".

Посла Антонова пригласили на консультации в Москву после заявления президента США Джо Байдена о введении санкций в отношении России за якобы вмешательство в президентские выборы 2020 года и нелицеприятного высказывания в отношении президента РФ Владимира Путина.