В ВОЗ предрекли распространение индийского штамма COVID-19 в Европе

Индийский штамм коронавируса, который еще называют "дельта-вариант", уже вытеснил другие штаммы в некоторых странах, и угрожает распространиться по всей Европе. Об этом рассказал во время брифинга директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По словам Клюге, самое большое беспокойство специалистов связано с тем, что индийский штамм более заразен, и опасен даже для тех, у кого есть иммунитет. Он призвал не повторять ошибок прошлого года.

"Мы уже это проходили", - сказал Клюге.

По данным ВОЗ, распространение индийского штамма подтверждено как минимум в 53 странах. По неофициальным данным, случаи есть еще в семи государствах.

Ранее медики из Индии сообщили, что линия В.1.617 SARS-CoV-2, которую называют индийским штаммом, способна поражать людей, прошедших вакцинацию. Были описаны 63 случая заражения привитых, причем, больше половины пациентов до заражения завершили курс вакцинации. Средний возраст зараженных составил 37 лет, ни у кого из них не было сопутствующих заболеваний.