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10.06.2021 09:02
Рубрика: Видео

Видео: минивэн повис между двумя деревьями

Текст: Вадим Давыденко

Очередное видео из рубрики "нарочно не придумаешь": минивэн застрял между деревьями на высоте 2-2,5 метров.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Трудно представить себе траекторию пути автомобиля, по которой можно было бы оказаться там, где он оказался, а повторить этот трюк не удастся, наверное и с сотой попытки.

ДТП произошло вблизи китайского Циньяна (провинция Хэнань). Прибывшие на место сотрудники полиции застали водителя машины живым и невредимым, самостоятельно выбирающимся из салона. Проверка показала, что он в момент аварии был абсолютно трезв.

По словам перепуганного автомобилиста, на затяжном спуске у его минивэна отказали тормоза и он, не в силах сбавить скорость, мчался по серпантину в поисках аварийного съезда. Несмотря на относительно свободную дорогу, закончить спуск без приключений и выехать на ровную дорогу с безопасными обочинами он не сумел. На одном из виражей автомобиль слетел с дороги в придорожные деревья и там намертво застрял.

Что удивительно, ходовая часть при этой аварии особо не пострадала, поэтому, после ремонта тормозов и кузова минивэн еще послужит своему хозяину.

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#видео