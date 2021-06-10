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Рубрика: В мире

Видео с путешествующими слонами в Китае бьет рекорды просмотров

Текст: Максим Макарычев

Уже больше недели Китай охвачен новой "интернет-истерией": видео с перемещениями 15 странствующих слонов, больших и сеющих хаос на юго-западе страны. Десятки миллионов людей уже просмотрели онлайн-трансляции, ведущиеся с минимум 14 дронов, путешествий слонов, которые прошли более 500 километров по стране с момента побега из заповедника в Южном Китае в конце мая.

Фото: Hu Chao/Xinhua via AP
Мигрирующие в Китае слоны стали звездами в интернете

В Сети пользователи наблюдали за тем, как слоны топтали посевы, нанеся ущерб на сумму более миллиона долларов, бродили по городам, вынуждая местных жителей оставаться внутри зданий. В интернете их прозвали "звездами прорыва". По данным китайского государственного издания Global Times, зрители особенно очарованы тремя детенышами из этого необычного стада, включая одного, который родился во время эпического путешествия. Более восьми миллионов человек посмотрели небольшое видео, снятое на этой неделе, где малыш застрял под взрослым слоном во время "привала" животных возле города Куньмин на юго-западе провинции Юньнань. В другом ролике слонята неуклюже спотыкались, пытаясь догнать стадо, которое бежало через поле кукурузы, а в отдельном видео был показан слоненок, который упал в озеро, пытаясь попить воду. "Интернет-звезды" пробовали кукурузу и ананас, которые им оставили на дорогах, чтобы отвадить слонов подальше от городов. Видео, размещенное в интернете, показывает, как слоны с явным аппетитом поедают ананасы.

Для специалистов по-прежнему остается неясным, почему слоны неожиданно отправились в путь на север Китая. Некоторые эксперты полагают, что причиной этого могло стать сокращение тропических лесов в их заповеднике. Биологи видят в этой ситуации предупреждение о том, что происходит, когда ухудшается среда обитания слонов.

По данным агентства Синьхуа, азиатские слоны считаются охраняемым видом в Китае, и около 300 из них живут в Юньнани. Согласно статье в Nature, за последние несколько десятилетий расширяющееся сельское хозяйство в Китае и в целом в мире привело к утрате привычных мест обитания слонов, в результате чего стада оказались раздроблены и изолированы на постоянно сокращающихся участках земли. Вместо тропических лесов многие слоны вынуждены добывать себе пищу в сельскохозяйственных районах, что приводит к росту конфликтов между людьми и слонами за последние 10 лет. "Единственный способ предотвратить массовое бегство слонов в будущем - это восстановить их среду обитания и защитить природные ресурсы", - пояснил Чжан Ли, биолог и профессор Пекинского педагогического университет. По его словам, традиционные буферные зоны между людьми и слонами постепенно исчезают, и вероятность встречи слонов с людьми в этой связи значительно возрастает.

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