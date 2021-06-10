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10.06.2021 11:54
Рубрика: Экономика

Врачи дали прогноз по росту числа заболевших COVID-19 в России

Текст: Матвей Линник
Яркие наклейки в транспорте столицы напомнят пассажирам о необходимости держать безопасную дистанцию. Фото: Александр Корольков/РГ Яркие наклейки в транспорте столицы напомнят пассажирам о необходимости держать безопасную дистанцию. Фото: Александр Корольков/РГ
Яркие наклейки в транспорте столицы напомнят пассажирам о необходимости держать безопасную дистанцию. Фото: Александр Корольков/РГ

Рост числа россиян, заразившихся коронавирусом, не обязательно говорит о новой волне COVID-19. Об этом РБК рассказал руководитель Лаборатории особо опасных исследований ФИЦ ФТМ, вирусолог Александр Чепурнов.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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По его словам, для того, чтобы делать конкретные выводы, необходимо понаблюдать за ситуацией еще пару дней.

Врач допустил, что летом число заболевших может вырасти, добавив, что подъем, скорее всего, не будет продолжительным. "Есть надежда на то, что сезонность сыграет свою роль, потому что по моему многолетнему опыту вирусы очень плохо растут, даже при осознанном культивировании, в летний период", - уточнил Чепурнов.

Увеличение числа заболевших COVID-19 может быть связано с периодом отпусков и миграцией из регионов, считает иммунолог Зоя Скорпилева.

"Сейчас активно люди стали сдавать мазки в связи с тем, что народ выезжает за рубеж. И там требуют сдачу анализов и сдачу ПЦР-тестов. Естественно, чем больше мы берем анализов, тем больше будем выявлять - пропорционально", - объяснила собеседница агентства.

За последние сутки в России выявили 11699 случаев заражения коронавирусом, 383 пациента скончались, более 10 тысяч выздоровели.

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