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Рубрика: В мире

WSJ: Компания JBS заплатила хакерам 11 миллионов долларов

Руководство транснациональной корпорации JBS выплатило хакерам, которые ранее атаковали ее системы с применением вирусов-вымогателей, 11 миллионов долларов. Об этом газете The Wall Street Journal сообщил руководитель американского подразделения компании Андре Ногейра.

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По его словам, было "очень болезненно" платить преступникам, но в компании убеждены, что поступили правильно. "Это была страховка для защиты наших клиентов", - цитирует ТАСС топ-менеджера.

Ногейра уточнил, что средства были переданы хакерам уже после того, как большая часть предприятий компании возобновила работу, приостановленную из-за атаки. Специалистам пока не удалось выяснить, как именно злоумышленники получили доступ к компьютерам JBS, расследование продолжается.

Напомним, в конце мая компьютерные сети североамериканского и австралийского подразделений JBS подверглись кибератаке. По данным агентства Bloomberg, это привело к приостановке работы всех девяти комбинатов на территории США и временному сокращению производства говядины на 20 процентов. Кроме того, два дня не работал один из комбинатов фирмы в Канаде, а на предприятии в Австралии даже перестали забивать коров.

В мире США Хакерские атаки

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