Жене наркобарона "Коротышки" грозит пожизненное заключение

Жена некогда могущественного мексиканского наркобарона Хоакина "Эль Чапо" ("Коротышки") Гусмана признала себя виновной по целому ряду обвинений, включая сговор с целью распространения запрещенных наркотиков. В четверг, выступая в суде в Вашингтоне, 31-летняя Эмма Коронель Айспуро заявила, что помогала Гусману управлять наркокартелем Синалоа и совершить побег из тюрьмы в 2015 году. Мексиканский картель Синалоа считается крупнейшим поставщиком наркотиков в США.

Коронель Айспуро, имеющая гражданство США и Мексики, является бывшей победительницей конкурса красоты, выпускницей факультета журналистики и матерью двух близнецов, рожденных в браке с Гусманом. Согласно интервью, данным американским СМИ, она впервые встретила "Коротышку" на танцах, когда ей было 17, а ему 49 лет. Она присутствовала почти каждый день на трехмесячном суде над своим мужем в 2018-2019 годах в Нью-Йорке, во время которого она слышала не только мрачные рассказы об убийствах и изнасилованиях, но также заявляла, что он шпионил за ней и своими любовницами, отмечает ВВС. Коронель Айспуро была арестована в международном аэропорту Даллеса в Вашингтоне в феврале и обвинена в сговоре с целью распространения 5 кг кокаина, 1 килограмма героина, 500 г. метамфетамина и 1000 кг каннабиса. Кроме того, она обвиняется в пособничестве и подстрекательстве к преступлениям. Прокуратура США также обвинила ее в том, что она помогала Гусману в торговле наркотиками в период с 2012 по 2014 год, а затем продолжала доставлять сообщения "Коротышке" во время посещения его в мексиканской тюрьме после его ареста в феврале 2014 года. Теперь ей грозит пожизненное заключение и штраф до 10 миллионов долларов.

63-летний Гусман в настоящее время отбывает пожизненное заключение в особо охраняемой тюрьме в штате Колорадо за торговлю наркотиками и отмывание денег. На суде над Гусманом в 2019 году были обнародованы шокирующие откровения о его жизни, от применения наркотиков и изнасилования девочек в возрасте 13 лет до хладнокровных убийств бывших членов картеля и конкурентов. "Коротышка" был настолько богат, что не успевал "сорить деньгами направо и налево". У него был частный зоопарк в Акапулько, где "бродили" львы, тигры и пантеры. По зоопарку курсировал мини-поезд. У него были дома на каждом пляже и ранчо в каждом мексиканском штате. Наркобарон любил "премировать" своих сотрудников роскошными автомобилями не ниже "Кадиллака". Возле одного из домов красовалась золотая статуя жеребца. Гусман руководил переправкой тонн кокаина в Соединенные Штаты через туннели, вырытые под границей, в грузовиках-цистернах с секретными отсеками, и даже в поддельных баночках, якобы содержащих соус чили.

Гусман в 2015 году с помощью жены бежал из мексиканской тюрьмы Альтиплано строгого режима через тщательно продуманный туннель. Его сыновья от первого брака купили недвижимость рядом с тюрьмой и тайком пронесли в нее часы с GPS, сообщив землекопам его точное местонахождение. Гусману удалось спастись, проехав по туннелю на специально приспособленном небольшом мотоцикле. "Коротышка" - один из самых влиятельных наркобаронов в мире, родившийся в бедной мексиканской деревушке и окончивший только три класса школы, был пойман 8 января 2016 года в Мексике после полугода масштабных поисков по всей стране. В 2017 году его экстрадировали в США.