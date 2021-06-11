Apple нанял на работу бывшего руководителя направления электромобилей BMW

Команда проекта по разработке электромобиля Apple получила серьезное усиление в лице Ульриха Кранца, бывшего главы направления электромобилей BMW, под руководство которого были выпущены модели i3 и i8.

Последним местом работы Ульриха Кранца был стартап электромобилей Canoo - компания готовит к производству интегрированную платформу-тележку собственной конструкции, фургоны и пассажирский микроавтобус на ее основе.

Ульрих Кранц занимал должность исполнительного директора, пока не покинул в апреле добровольно пост, после преобразования Canoo в публичную компанию.

В Apple Кранц будет работать под началом Дуга Филда, руководителя проекта разработки электромобиля, носящего название Project Titan.

Выпуск пассажирского электромобиля от Apple ожидается в 2024 году. Машина будет оборудована системой полного автопилота, американцы обещают к его выпуску подготовить революционные аккумуляторы.