Байден подарил Джонсону велосипед и шлем

Встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном стала первой в списке контактов президента США Джо Байдена в его зарубежном турне. Американский лидер подарил премьеру туристический велосипед и велосипедный шлем американского производства, изготовленный по индивидуальному заказу.

Об этом сообщил журналистский пул Белого дома, пишет РИА Новости. Отмечается, что этот подарок стал "жестом дружбы и в качестве признания их общего интереса к велоспорту". В свою очередь Джонсон вручил Байдену фотографию фрески, посвященной американскому борцу за права чернокожих Фредерику Дугласу.

Отметим, что Байден и Джонсон подписали в четверг новую Атлантическую хартию, созданную по образцу соглашения 1941 года, в которой очерчены восемь ключевых областей, в которых намерены сотрудничать Лондон и Вашингтон. Позже, выступая перед журналистами, президент США заявил, что у него была "очень продуктивная встреча" с британским премьером.