Банк России допустил повышение ключевой ставки в июле

Банк России с очень высокой долей вероятности вновь повысит ключевую ставку в июле. Это следует из заявлений главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.

"Что касается повышения ставки в июле - да, с большой вероятностью, но, конечно, исключать паузу тоже нельзя. Потому что в нашей жизни, которая гораздо богаче прогнозов, могут случаться разного рода непредвиденные обстоятельства, могут быть такого рода обстоятельства, которые потребуют взятия паузы", - сообщила Набиуллина. Следующее заседание Банка России, на котором будет обсуждаться уровень ключевой ставки, пройдет 23 июля.

Ранее в пятницу Банк России повысил ключевую ставку с 5% до 5,5% годовых на фоне серьезного ускорения инфляции. Это уже третье подряд повышение показателя в 2021 году, весной ЦБ начал повышать ставку с минимального за новейшую российскую историю показателя в 4,25% годовых.

К 7 июня, по оценке Банка России, годовая инфляция (к той же дате 2020 года) ускорилась до 6,15% с майских 6% и апрельских 5,5%. Прогноз ЦБ по инфляции на 2021 год пока составляет 4,7-5,2%, а общая цель по инфляции - ее уровень "вблизи 4%" - будет достигнута только во II полугодии 2022 года. При этом Банк России ожидает, что инфляция начнет снижаться уже нынешней осенью, а ее пиком станут текущие уровни или чуть выше, уточнила Набиуллина.