Банк России допустил повышение ключевой ставки в июле

Новости

Собянин назвал долю москвичей с иммунитетом к COVID-19 17:46
В ФАС рассказали о расследовании дел в отношении металлургов 17:30
В РЖД рассказали о продаже льготных билетов для семей с детьми 17:22
Ученые назвали самый опасный штамм коронавируса 17:14
Суд арестовал сотрудника СИЗО №8, подозреваемого в разглашении гостайны 17:12
В Костроме мужчины эвакуировали детей из огня по водосточной трубе 17:05
Житель Татарстана выиграл первый "арктический гектар" в Заполярье 17:03
Путин подписал закон о штрафах для банков за нарушения при взыскании долгов 16:52
Минкультуры отказало в прокатном удостоверении победителю "Берлинале" 16:47
Эксперт дал советы, как увеличить свой доход на пенсии 16:37
В Тверской области нашли более ста снарядов времен войны 16:35
Спирос Капралос - новый президент Европейских олимпийских комитетов 16:34
Власти Москвы усилят ковид-контроль на праздники 16:23
В Москве начали закрывать кафе за тесную рассадку 16:22
Банк России не откажется от доллара в международных резервах 16:13
Путин разрешил заключать сделки с ЦБ по фактам инсайда и манипулирования 15:58
В Германии решили смягчить ограничения на поездки по миру 15:58
В Крыму на чиновников сельсовета завели дело за 150 торговых точек на пляже 15:52
Набиуллина спрогнозировала уровень инфляции в 2021 году 15:51
В России пройдет VII фестиваль документального кино "Докер" 15:42
Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участка 15:40
Путин в День России посетит выставку в Третьяковской галерее 15:35
"Реакция" и "солидный": Генич описал каждого игрока сборной России одним словом 15:30
Россияне стали забывать о причитающихся пенсионных накоплениях 15:27
В России разрешили охотиться в лесах, расположенных в зеленых зонах 15:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
11.06.2021 16:27
Рубрика: Экономика

Банк России допустил повышение ключевой ставки в июле

Текст: Роман Маркелов
Банк России с очень высокой долей вероятности вновь повысит ключевую ставку в июле. Это следует из заявлений главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Банк России не откажется от доллара в международных резервах

"Что касается повышения ставки в июле - да, с большой вероятностью, но, конечно, исключать паузу тоже нельзя. Потому что в нашей жизни, которая гораздо богаче прогнозов, могут случаться разного рода непредвиденные обстоятельства, могут быть такого рода обстоятельства, которые потребуют взятия паузы", - сообщила Набиуллина. Следующее заседание Банка России, на котором будет обсуждаться уровень ключевой ставки, пройдет 23 июля.

Ранее в пятницу Банк России повысил ключевую ставку с 5% до 5,5% годовых на фоне серьезного ускорения инфляции. Это уже третье подряд повышение показателя в 2021 году, весной ЦБ начал повышать ставку с минимального за новейшую российскую историю показателя в 4,25% годовых.

К 7 июня, по оценке Банка России, годовая инфляция (к той же дате 2020 года) ускорилась до 6,15% с майских 6% и апрельских 5,5%. Прогноз ЦБ по инфляции на 2021 год пока составляет 4,7-5,2%, а общая цель по инфляции - ее уровень "вблизи 4%" - будет достигнута только во II полугодии 2022 года. При этом Банк России ожидает, что инфляция начнет снижаться уже нынешней осенью, а ее пиком станут текущие уровни или чуть выше, уточнила Набиуллина.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участка
Собянин назвал долю москвичей с иммунитетом к COVID-19
Путин подписал закон о борьбе с авиадебоширами
В Госдуме анонсировали начало работы над законом об электросамокатах
Лондон признал непричастность России к инциденту с самолетом Ryanаir
Как новые условия льготной ипотеки изменят доступность жилья
Почему растет импорт пальмового масла и чем это грозит