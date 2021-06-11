Банк России повысил ключевую ставку до 5,5%

"Российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее. Инфляция складывается выше прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрастает в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. На краткосрочном горизонте это влияние усиливается ростом цен на мировых товарных рынках. С учетом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков значимо сместился в сторону проинфляционных", - констатировали в Банке России.

Повышенное инфляционное давление при завершающемся восстановлении экономики после кризиса может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели, считают в ЦБ. "Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявили в Банке России (ранее им использовалась формулировка лишь об оценке целесообразности такого повышения). В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России во II полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, рассчитывают в ЦБ.

ЦБ открыл цикл повышения ключевой ставки этой весной из-за сильно ускорившейся инфляции. Ставка начала подниматься с 4,25% - исторического минимума для этого показателя за всю новейшую историю России. До этого Банк России, наоборот, больше года снижал ключевую ставку на фоне низкой инфляции, а затем, когда наступила пандемия и начался кризис из-за пандемии и связанных с ней ограничений, уже и для помощи экономике через удешевление кредита. В марте 2021 года ЦБ свернул смягчение денежно-кредитной политики и объявил о фазе повышения ставки: на данный момент планируется повышать ее в границах диапазона в 5-6% (нейтрального уровня, не сдерживающего, но и не стимулирующего экономику).

На прошлом заседании совета директоров по денежно-кредитной политике в апреле Банк России поднял ключевую ставку на 0,5 процентного пункта в отличие от стандартного шага изменения ставки в 0,25 процентного пункта. Увеличенный шаг тогда был применен впервые с 2014 года.

В апреле годовая инфляция (к апрелю 2020 года) составляла, по данным Росстата, 5,5%. В мае, по данным Росстата, тот же показатель поднялся уже до 6%, к 7 июня - уже 6,15%. Пока что Банк России ожидает, что по итогам 2021 года инфляция составит 4,7-5,2% (при общей цели ЦБ "вблизи 4%").

Вслед за ключевой ставкой будут расти и другие ставки в экономике, в том числе ставки по банковским вкладам, а также по всем видам кредитов.

Следующее заседание Банка России, где может быть изменен уровень ключевой ставки, запланировано на 23 июля.