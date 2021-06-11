Банк России не откажется от доллара в международных резервах

Банк России не планирует полностью отказываться от доллара США в структуре международных резервов. Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос "Российской газеты".

"Что касается наших резервов, мы основные изменения произвели в 2018 году. Эти изменения исходили из того, что мы принимали во внимание и доходность, и ликвидность разного рода резервных активов, но и надежность, и учитывали не только финансово-экономические риски, но и риски неэкономического характера. Мы не намерены полностью отказываться от доллара, но, тем не менее, валютная структура резервов, еще раз подчеркну, безусловно отражает разного рода риски, в том числе неэкономического характера", - сообщила Набиуллина.

В начале июня 2021 года общий объем международных резервов Банка России составлял более 605 млрд долларов. Среди них объем иностранной валюты, включая и доллары США, оценивался более чем в 453 млрд долларов, доля монетарного золота оценивалась почти в 140 млрд долларов. Международные резервы - это высококачественные внешние активы в иностранной валюте, которыми могут распоряжаться Банк России и правительство. Они могут использоваться для финансирования дефицита платежного баланса и проведения интервенций. Часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) входит в международные резервы (это примерно одна пятая часть резервов).

Неделю назад на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) власти анонсировали радикальные изменения в структуре ФНБ. Главная российская "кубышка" полностью избавится от вложений в доллар США и двукратно сократит долю британского фунта, увеличив вложения в евро и юань. Также в структуре ФНБ впервые появится золото, заявлял министр финансов Антон Силуанов. "Если сегодня у нас по структуре 35% - это вложения ФНБ в доллары и 35% - в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью", - сказал Силуанов. Он уточнял, что доля евро в фонде увеличится с 35% до 40%, а юаня - с 15% до 30%. Доля иены не изменится, оставшись на уровне 5%, а британского фунта - снизится с 10% до 5%. Оставшиеся 20% займет золото, до этого деньги ФНБ в него не вкладывались, такую возможность открыли принятые в конце 2020 года поправки в Бюджетный кодекс.

Силуанов уточнял, что все эти изменения будут реализованы очень быстро - буквально в течение месяца. Банк России как оператор средств ФНБ самостоятельно определит, как конкретно проводить указанные операции, добавлял он.

К 1 июня объем ФНБ составил 13,94 трлн рублей, то есть около 189 млрд долларов. Конкретно долларовые счета ФНБ на тот момент составляли 34,8 млрд долларов.