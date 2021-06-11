Новости

На Урале после ДТП с семью погибшими задержали троих подозреваемых 10:10
Самбо получит постоянное признание МОК 10:07
12 июня Уфа отметит сразу три праздника 10:04
Захарова прокомментировала реакцию США на приостановку работы Twitter в Нигерии 10:04
МЧС эвакуировало из Сектора Газа 112 человек 09:45
В Москве на День России изменят режим платных парковок 09:43
Уровень пессимизма российского бизнеса упал до рекордно низкого уровня 09:38
Первые серии "Вертинского" и "Чиновницы" покажут на фестивале сериалов "Пилот" 09:31
В Роспотребнадзоре назвали еще один редкий постковидный синдром 09:30
Сбербанк назвал желаемый россиянами размер дохода 09:18
Большинство выпускников начинают готовиться к ЕГЭ в 10 классе и раньше 09:17
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву 09:12
Повар финской сборной назвал "секретное оружие" команды на Евро-2020 09:00
Нобелевский лауреат будет работать в Тимирязевской академии 09:00
В Астраханской области "Газель" с пассажирами попала в ДТП 08:55
Появился новый вид телефонного мошенничества с "участковыми" 08:50
Рогозин заявил о готовности сотрудничать с НАСА при отмене санкций 08:37
Рестораны на Патриарших прудах могут закрыть из-за ковидных нарушений 08:37
В Ростовской области ослабили коронавирусные ограничения 08:29
Финансист рассказал, как россиянам заработать на высокой инфляции в США 08:25
Великобритания передаст бедным странам 100 млн доз вакцины от COVID-19 07:02
Турция - Италия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 06:56
Эксперты назвали регионы России с наибольшим неравенством доходов 06:36
Польский эксперт: Русофобия исчезнет, когда перестанет быть выгодной 05:41
Возобновление морских круизов в США закончилось выявлением COVID-19 05:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
11.06.2021 09:17
Рубрика: Общество

Большинство выпускников начинают готовиться к ЕГЭ в 10 классе и раньше

Текст: Мария Агранович

Среди выпускников школ 2021 года 42% начали подготовку к ЕГЭ в 10 классе или раньше. Чуть больше трети - в августе-сентябре 2020 года, то есть, по сути, в самом начале 11 класса. Десятая часть сконцентрировалась на подготовке лишь несколько месяцев назад, а 3% опрошенных заявили, что вовсе к ЕГЭ не готовились.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Кравцов рассказал об отношении Минпросвещения к ЕГЭ

Основной период ЕГЭ уже в разгаре - ребята сдают экзамены с 31 мая. Уже прошли Единые по географии, химии, литературе, русскому языку и профильной математике. Сегодня, 11 июня, проходят сразу два экзамена - по истории и физике.

Судя по результатам опроса, который провели эксперты Maximum Education, большинство одиннадцатиклассников (77%) начали бы готовиться к ЕГЭ как можно раньше, если бы могли "отмотать время назад".

Интересно, что почти треть российских выпускников считают, что на ЕГЭ вполне возможно пронести шпаргалки или телефон. Однако половина опрошенных не видели, чтобы кто-то в их аудиториях пользовался подсказками. О замеченных случаях списывания рассказали лишь 6% школьников.

Поделились ребята и мнением о металлодетекторах и камерах на экзаменах. Казалось бы, все к ним уже привыкли, но 62% ребят считают, что эти методы контроля все же заставляют сдающих нервничать.

А вот сами материалы ЕГЭ у выпускников школ этого года никаких вопросов не вызвали и не показались сложнее, чем в прошлом году. Это отметили более половины респондентов. Более того, 12% утверждают, что задания были проще, чем в 2020 году.

Ожидания количества набранных на всех экзаменах баллов разделились почти поровну. 26% прогнозируют себе 230-260 баллов за три экзамена, 25% ждут 200-230 баллов, 22% - 260 - 280 баллов, 17% - до 200 баллов. Уверены в себе и рассчитывают получить более 280 баллов 10% выпускников школ.

Общество Образование Общество Соцсфера Социология ЕГЭ в России Классный час с Марией Агранович

Главное сегодня

Посольство РФ назвало провокацией использование B-52H на учениях НАТО
Рогозин заявил о готовности сотрудничать с НАСА при отмене санкций
Сбербанк назвал желаемый россиянами размер дохода
Польский эксперт: Русофобия исчезнет, когда перестанет быть выгодной
Власти Тувы объявили траур в связи со смертью Ларисы Шойгу
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Кому может понадобиться третья доза вакцины от COVID-19