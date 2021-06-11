Большинство выпускников начинают готовиться к ЕГЭ в 10 классе и раньше

Среди выпускников школ 2021 года 42% начали подготовку к ЕГЭ в 10 классе или раньше. Чуть больше трети - в августе-сентябре 2020 года, то есть, по сути, в самом начале 11 класса. Десятая часть сконцентрировалась на подготовке лишь несколько месяцев назад, а 3% опрошенных заявили, что вовсе к ЕГЭ не готовились.

Основной период ЕГЭ уже в разгаре - ребята сдают экзамены с 31 мая. Уже прошли Единые по географии, химии, литературе, русскому языку и профильной математике. Сегодня, 11 июня, проходят сразу два экзамена - по истории и физике.

Судя по результатам опроса, который провели эксперты Maximum Education, большинство одиннадцатиклассников (77%) начали бы готовиться к ЕГЭ как можно раньше, если бы могли "отмотать время назад".

Интересно, что почти треть российских выпускников считают, что на ЕГЭ вполне возможно пронести шпаргалки или телефон. Однако половина опрошенных не видели, чтобы кто-то в их аудиториях пользовался подсказками. О замеченных случаях списывания рассказали лишь 6% школьников.

Поделились ребята и мнением о металлодетекторах и камерах на экзаменах. Казалось бы, все к ним уже привыкли, но 62% ребят считают, что эти методы контроля все же заставляют сдающих нервничать.

А вот сами материалы ЕГЭ у выпускников школ этого года никаких вопросов не вызвали и не показались сложнее, чем в прошлом году. Это отметили более половины респондентов. Более того, 12% утверждают, что задания были проще, чем в 2020 году.

Ожидания количества набранных на всех экзаменах баллов разделились почти поровну. 26% прогнозируют себе 230-260 баллов за три экзамена, 25% ждут 200-230 баллов, 22% - 260 - 280 баллов, 17% - до 200 баллов. Уверены в себе и рассчитывают получить более 280 баллов 10% выпускников школ.