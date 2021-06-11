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11.06.2021 14:11
Рубрика: Экономика

ЦБ напомнил банкам о запрете комиссий для граждан при приеме монеты

Текст: Игорь Зубков

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов в письме банкам напомнил о недопустимости комиссий за прием монет при совершении платежей и переводов и при зачислении на счета или вклады. Эти операции не могут рассматриваться в качестве отдельной услуги, говорится в письме.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Регулятор выявил, что некоторые банки устанавливают комиссии за прием и пересчет монет при проведении этих операций. Банк России считает такую практику недопустимой.

Ранее Банк России неоднократно отмечал низкий возврат выпускаемой им мелочи в оборот. "Традиционные каналы возврата монет в обращение пересыхают, - рассказывал в интервью "РГ" зампред Банка России Михаил Алексеев. - Розничные предприятия запрашивают монеты для сдачи, но неохотно принимают их от покупателей. Покупатели, в свою очередь, неохотно несут монету в магазины. Так она оседает у людей в копилках, стеклянных банках... Мы же тем временем вынуждены чеканить новые партии монет, и затраты на их изготовление значительны". В связи с этим Банк России запланировал эксперимент со сбором монет у населения через специальные устройства.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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