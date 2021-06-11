Что делать, если машина заглохла на железнодорожных путях

Летом вырастает количество старых автомобилей, которые то и дело глохнут в неожиданном месте: владельцы используют их только для поездок на дачу и не видят смысла в том, чтобы менять на что-то новое. Что делать, если машина неожиданно встала на нерегулируемом железнодорожном переезде?

Согласно пункту 15.5 ПДД водитель обязан как можно быстрее вывести из застрявшей машины пассажиров, а затем приложить все усилия, чтобы убрать ее с путей, пишет aif.ru.

Но если у автомобиля сломалась шаровая опора, колесо застряло в арке, а днище легло на грунт, то вытолкать его нереально. Если это грузовик с прицепом, то при отказе пневматических тормозов у него могут сработать аварийные блокираторы прицепа. Оттащить его будет невозможно даже на буксире.

По правилам необходимо действовать следующим образом. В обе стороны от переезда должны отправиться люди для того, чтобы подать предупредительный сигнал машинисту: отойти нужно примерно на 2 километра, чтобы поезд успел затормозить.

Сигналом может служить красное полотнище, горящий факел. Если всего этого нет - можно махать рукой по кругу, а ночью - светить фонариком мобильного телефона. Водитель должен быть рядом с машиной и подавать клаксоном сигнал из трех коротких гудков и одного длинного.